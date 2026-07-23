Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda +6 foto
Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezenintă într-o stare deplorabilă, cu porțiuni în care iarba lipsește complet. În mai multe zone predomină nuanțele maronii, semn al uscării și deteriorării suprafeței de joc/ Foto: GOLAZO.ro
Conference League

Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 20:27
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 20:41
  • Gazonul de pe stadionul Steaua se prezintă într-o stare deplorabilă înaintea partidei FCSB - FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League.
  • Duelul este programat să înceapă la ora 20:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.
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Suprafața de joc a arenei din Ghencea continuă să fie o problemă pentru FCSB.

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FOTO. Gazonul de pe stadionul Steaua se prezintă execrabil înainte de FCSB - FK Auda

Roș-albaștrii se pregătesc de debutul în cupele europene, însă vor fi nevoiți să evolueze pe un gazon complet deteriorat.

Porțiuni importante de iarbă lipsesc vizibil, lăsând loc unor pete de pământ.

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
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După victoria FCSB-ului cu FC Argeș, scor 2-0, Mihai Stoica a subliniat că o ciupercă ar fi de vină pentru starea în care se prezintă suprafața de joc.

Oficialul a dezvăluit că s-a confruntat cu astfel de probleme și în perioada Unirea Urziceni.

„Din nefericire, singura chestie care îmi dă temeri este terenul execrabil pe care trebuie să jucăm! Niciodată n-a fost… Nu e vina nimănui, nu e vina celor care-l îngrijesc.

E vorba de o ciupercă. Am pățit asta și la Urziceni și în Ghencea… Terenul arată groaznic!”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - Auda, echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea
  • Rezerve: Popa, Udrea, Crețu, Pădurariu, Dăncuș, Avram, Politic, Toma, Stancu, Stoian, Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Auda: Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics, Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba
  • Rezerve: Sturins, Aleksandrovs, Kragliks, Appiah, Fofana, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda
  • Antrenor: Didier Zanetti
  • Arbitru: David Fuxman (Israel), Asistenți: Matityahu Yakobov, Idan Zoler (Israel)
  • Stadion: Ghencea

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