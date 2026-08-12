U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Mihnea Rădulescu (ultimul din dreapta) va evolua și pentru CSM Slatina/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 19:42
  • Universitatea Craiova, campioana României, a încheiat un parteneriat sportiv cu CSM Slatina, formație aflată în Liga 2.
  • Decizia vine pe fondul noului proiect anunțat de FRF.
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Proiect de cooperare între cluburi de Liga 1 și cele de Liga 2, în privința jucătorilor U21. Această nouă regulă, la care echipele pot adera, a fost anunțată de FRF la finalul lunii iulie.

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Prevede ca orice club de pe prima scenă să aibă posibilitatea să încheie un acord cu unul din liga secundă, la care să poată să trimită, să joace și acolo, cel mult 5 jucători, dintr-o listă prestabilită, toți născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

Există câteva restricții în ideea de a nu fi folosiți în exces, în ambele campionate.

Proiectul urmărește ca echipele din Liga 1 să ofere posibilitatea jucătorilor U21 din lot, care nu prind minute suficient de multe pe prima scenă, să o facă măcar la Liga 2.

U Craiova, parteneriat sportiv cu CSM Slatina

Campioana României a anunțat că a semnat acest protocol cu CSM Slatina. Pe lista celor cinci jucători care vor putea evolua pentru ambele echipe se numără și Mihnea Rădulescu (20 de ani).

Transferat vara trecută de la Petrolul, aripa dreaptă a început ca titular sezonul 2025/2026, dar a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, care l-a ținut departe de teren 6 luni.

N-a prins niciun minut în noua stagiune.

„PARTENERIAT SPORTIV | Universitatea Craiova - CSM Slatina

Universitatea Craiova și CSM Slatina au încheiat un acord de parteneriat, în baza Regulamentului de Cooperare a Cluburilor, aprobat în această vară de FRF.

5 dintre tinerii lei ai Științei vor fi eligibili pentru dubla legitimare, având posibilitatea de a evolua, pe parcursul acestui sezon, și pentru formația din Slatina: Alexandru Glodean, Alexandru Maxim, Denys Muntean, Mihnea Rădulescu și Sebastian Șerban.

Parteneriatul are ca obiectiv principal dezvoltarea tinerilor fotbaliști, oferindu-le posibilitatea de a acumula minute și experiență la nivel de seniori, într-un mediu competitiv”, se arată în comunicatul emis de U Craiova.

Cei 5 vor putea fi folosiți în continuare și în meciurile pe care U Craiova le are în campionat, însă FRF a precizat cum trebuie să gestioneze cluburile minutele în care ei vor juca:

  • Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute într-un meci, nu va putea juca în niciun alt meci pentru celălalt club partener până în cel puțin a treia zi de la încheierea jocului precedent (ex. Vineri – Duminică).
  • Dacă a evoluat între 30 și 60 de minute, poate juca maximum 45 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Dacă a evoluat sub 30 de minute, poate juca maximum 60 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Sancțiune: Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci prin forfait, în urma unei contestații depuse de echipa adversă în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului

CSM Slatina nu are drept de promovare în Liga 1

Echipa antrenată de Adrian Dulcea are maximum de puncte după primele două etape (2-1 cu Steaua și 5-1 cu CS Dinamo), dar se numără printre cele 11 echipe care nu are drept de promovare.

Echipele care nu au drept de promovare în acest sezon

  • Steaua București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CS Dinamo București
  • CSM Cetatea Suceava
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni

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