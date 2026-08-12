Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro

O vilă impresionantă de 3.000 de metri pătrați, construită în urmă cu doar 12 ani pentru Alexandru Ion Țiriac, urmează să fie pusă la pământ.

În locul său va răsări un turn rezidențial de lux cu 16 etaje, într-o zonă care devine noul pol al dezvoltărilor imobiliare exclusiviste din nordul Capitalei.

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Omul de afaceri Ion Țiriac a decis să schimbe radical destinația unuia dintre cele mai râvnite loturi de teren de pe malul Lacului Tei.

Potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii de la profit.ro, miliardarul român pregătește demolarea domeniului rezidențial deținut de fiul său, Alexandru Ion Țiriac, pentru a dezvolta pe acel amplasament un ansamblu rezidențial de lux.

Turn de 16 etaje în locul unei vile exclusiviste

Cei de la profit.ro susțin că proprietatea vizată se află pe un teren triunghiular, cu o suprafață totală de peste 7.200 de metri pătrați și o deschidere generoasă direct spre Lacul Tei.

Pe acest amplasament fusese ridicată în anul 2014 o vilă impunătoare alcătuită din două corpuri, având subsol, parter și etaj.

Construcția existentă va lăsa loc unui proiect cu o suprafață construită de aproape 35.000 de metri pătrați! Noul turn va cuprinde 3 niveluri subterane și 16 etaje supraterane, ultimele două fiind retrase.

Proiectul e într-o zonă ultra-luxury

Planurile arhitecturale prevăd 127 de apartamente premium cu una, două și trei camere, o mare parte dintre acestea fiind concepute sub formă de duplex, astfel încât cât mai multe să poată avea vedere spre lac. Locuințele de la parter vor avea amenajate și grădini private.

Investiția totală este estimată la circa 62 de milioane de euro fără TVA. Raportat la numărul total de locuințe, costul mediu de dezvoltare al fiecărei unități rezidențiale depășește pragul de jumătate de milion de euro, ceea ce încadrează proiectul în zona ultra-luxury.

Zona Lacului Tei traversează o perioadă de expansiune accelerată, atrăgând unele dintre cele mai mari fonduri de investiții și dezvoltatori imobiliari din țară.

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