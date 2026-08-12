Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Filipe Coelho
Europa League

Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 23:28
  • U CRAIOVA - KUPS. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat posibilitatea unei demiteri în cazul în care oltenii ratează calificarea în play-off-ul Europa League.
  • U Craiova - Kups se joacă joi, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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După remiza din Finlanda, scor 1-1, campioana României a pierdut surprinzător pe teren propriu, 0-1, cu FC Argeș, în ultima etapă din Superliga.

Ratarea calificării în play-off-ul Europa League ar putea complica și mai mult situația lui Filipe Coelho. În acest context, au apărut informații potrivit cărora Mihai Rotaru ar lua în calcul demiterea tehnicianului.

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U CRAIOVA - KUPS. Filipe Coelho: „Nu am avut timp să-mi pierd energia cu asta”

Întrebat cum comentează situația, antrenorul portughez a replicat:

„Sincer să fiu cu voi, nu am avut timp să-mi pierd energia cu astfel de zvonuri. Treaba mea este să antrenez echipa.

A fost o săptămână dificilă pentru noi, având în vedere rezultatele obținute, dar noi trebuie să continuăm să muncim.

Venim la antrenamente, ne facem treaba, încercăm să ne pregătim și să demonstrăm atât prin rezultate, cât și prin jocul pe care îl practicăm de fiecare dată.

Sunt foarte fericit cu jucătorii mei. Și cu Mario Felgueiras. N-am nicio problemă cu el. E tipul care m-a adus aici. El încearcă să facă lucrurile cele mai bune pentru echipă. Nu cred că lucrurile sunt atât de rele pe cât încercați voi să le faceți.”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Filipe Coelho: „Este foarte important să avem un control emoțional foarte bun”

Tehnicianul portughez a vorbit și despre returul cu KuPS:

„Este o echipă căreia îi place să aibă controlul balonului. Noi, la fel.

KuPS știe să speculeze foarte bine zonele din defensiva adversarilor. De asemenea, sunt foarte puternici pe ceea ce înseamnă fazele fixe.

Cu siguranță, au și puncte slabe pe care încercăm să le speculăm. Așa că, până la urmă, în timpul meciului vor fi momente când vom avea noi controlul balonului și când nu vom avea această posibilitate.

Este foarte important să fim agresivi atunci când suntem în posesie, să ne creăm ocazii de a marca și să avem un control emoțional foarte bun, pentru că nu avem nimic de pierdut atunci când începe meciul. Și să avem ambiția de a merge mai departe”, a mai spus Coelho.

Dacă va trece de KuPS, Craiova va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat-Armenia, formație eliminată de Celje, în turul 3 din Liga Campionilor, scor 4-1 la general.

Campioana României ar urma să joace în Bănie, pe 20 august, în timp ce returul va avea loc în deplasare, pe 27 august.

În cazul în care vor fi eliminați de echipa din Finlanda, oltenii vor retrograda în play-off-ul Conference League, unde vor înfrunta învinsa din „dubla” Shamrock Rovers (Irlanda) - Egnatia (Albania).

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