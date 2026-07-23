Luciano Spalletti (67 de ani), antrenorul lui Juventus, și-a pierdut răbdarea și le-a transmis un mesaj direct jucătorilor care nu mai intră în planurile sale.

Nemulțumirea tehnicianului vine după startul lent al campaniei de transferuri.

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Tehnicianul italian este nemulțumit de ritmul în care se construiește lotul pentru noul sezon.

Spalletti și-a pierdut răbdarea la Juventus: „Mulți dintre voi vor pleca”

Juventus a făcut puține mutări până acum, iar o parte dintre fotbaliștii care se pregătesc în prezent la Continassa ar putea pleca până la finalul perioadei de mercato.

„Băieți, schimbați ritmul! Eu voi rămâne aici, dar mulți dintre voi vor pleca”, le-a transmis acesta jucătorilor săi, conform gazzetta.it.

Mesajul i-ar fi vizat în special pe fotbaliștii aflați pe lista de transferuri.

Printre jucătorii din lot al căror viitor este incert se numără:

Michele Di Gregorio,

Juan Cabal,

Joao Mario,

Federico Gatti,

Arthur Melo,

Vasilije Adzic,

Edon Zhegrova,

Arkadiusz Milik

540 de milioane de euro este valoarea lotului pregătit de Luciano Spalletti, potrivit Transfermarkt. Kenan Yildiz este cel mai bine cotat jucător al lui Juventus, la 75 de milioane de euro

Nemulțumirea antrenorului vine și din faptul că Juventus nu are încă lotul pe care acesta și l-ar fi dorit cu aproximativ o lună înainte de startul campionatului.

În ultimele două săptămânii, torinezii i-au adus pe Zeki Celik, liber de contract, și pe Jeff Ekhator. Ultimul s-a accidentat însă și va lipsi cel puțin câteva săptămâni.

Spalletti ar vrea cel puțin cinci transferuri înainte de închiderea perioadei de mercato, inclusiv un portar și doi atacanți.

În ofensivă, unul dintre principalele obiective este Randal Kolo Muani. Pe listă se mai află Joshua Zirkzee, Mateo Pellegrino și Richarlison.

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Spalletti ar dori și un nou portar, iar printre variantele vehiculate se numără Emiliano „Dibu” Martinez, Zion Suzuki și Guglielmo Vicario.

Situația lui Michele Di Gregorio rămâne incertă, iar Juventus analizează posibilitatea unei schimbări importante între buturi.

Cu puțin timp înaintea următorului meci de pregătire, Spalletti ar avea doar trei titulari considerați siguri: Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso și Pierre Kalulu.

Khephren Thuram și Kenan Yildiz se pregătesc separat după problemele fizice din finalul sezonului, iar Weston McKennie, Gleison Bremer și Francisco Conceicao sunt încă în vacanță după Campionatul Mondial.

Juventus începe noul sezon de Serie A pe 23 august, cu un meci în deplasare împotriva lui Frosinone.

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