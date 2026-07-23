Bătaie în cantonament FOTO. Doi juniori de la naționala Angliei, filmați în timp ce se iau la pumni! Șocant ce făceau colegii lor +5 foto
Bataie în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură video X
Campionate

Bătaie în cantonament FOTO. Doi juniori de la naționala Angliei, filmați în timp ce se iau la pumni! Șocant ce făceau colegii lor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 18:01
  • Imagini incredibile au ieșit la iveală din cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei.
  • Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau sub privirile colegilor, care au asistat la altercație și chiar au încurajat-o.
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Lucrurile ar fi degenerat după ce unul dintre jucători a fost ironizat pentru că folosea un telefon Nokia, potrivit dailymail.com.

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Bătaie în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei

Imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare surprind începutul conflictului dintre cei doi fotbaliști.

Unul dintre ei își imobilizează coechipierul pe un pat dintr-o cameră de hotel, ținându-l de gât, în timp ce ceilalți colegi asistă și filmează scena.

Ulterior, agresorul începe să-și lovească coechipierul, dar acesta reacționează și îl împinge cu picioarele, moment în care conflictul degenerează.

Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X jpeg
Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X jpeg Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X .jpeg Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X .jpeg Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X .jpeg Doi fotbaliști au fost filmați în timp ce se băteau în cantonamentul unei reprezentative de juniori a Angliei/ Foto: captură ecran X .jpeg
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Bătaia continuă pe podea, unde unul dintre jucători îl ține pe celălalt lipit de perete. Deși agresorul pare să se oprească pentru câteva momente, colegii îl încurajează să continue, iar acesta își împinge din nou coechipierul pe pat.

Ceilalți jucători privesc, filmează și râd, fără să intervină. Toți cei implicați sunt îmbrăcați în echipamentul naționale Angliei, iar imaginile au creat o dezbatere uriașă în presa engleză, ridicând semne de întrebare cu privire la modul în care sunt supravegheați juniorii în timpul acțiunilor loturilor naționale.

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