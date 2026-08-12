Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”

Xavi Hernandez, 46 de ani, a semnat până în 2030 cu federația din Țările de Jos, având ca țintă nu doar Euro, ci și Mondialul.

După mai multe negocieri eșuate cu antrenori olandezi, KNVB a oficializat miercuri seară noul selecționer.

De ce a fost ales Xavi, primul străin pe banca Oranje de la austriacul Ernst Happel (1977-1978), ce îl leagă de Ronald Koeman și primele lui cuvinte ca tehnician al „Portocalei”.

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Eliminarea Țărilor de Jos încă din „16-imile” Mondialului a fost de neacceptat pentru olandezi.

Nu doar înfrângerea „Portocalei” a dezamăgit, 1-1, 2-3 la penaltyuri cu Maroc, ci mai ales jocul, stilul ales de Ronald Koeman, total diferit de marca Oranje, apărare supraaglomerată și contraatac, fără nicio legătură cu fotbalul dominant și acel sistem simbol 4-3-3.

Olanda avea aproape jumătate de secol cu selecționeri localnici

Koeman și-a dat demisia pe 30 iunie. De atunci căuta federația (KNVB) un nou selecționer.

Mulți specialiști au crezut că va fi înlocuit tot de un antrenor batav. Din 1978, de la austriacul Ernst Happel (între 1957 și 1964, Olanda a avut pe avut bancă un român, Alexandru Elek Schwarz), nu mai apelase la un străin. De 48 de ani.

Dar cei doriți inițial, localnicii Arne Slot, Peter Bosz și Erik ten Hag, au refuzat propunerea. Pep Guardiola nu vrea deocamdată să-și întrerupă vacanța prelungită.

Un catalan: nu Roberto Martinez, Xavi! Urmașul lui Cruyff și Guardiola

Marți, a apărut varianta catalană: Roberto Martinez, care tocmai se despărțise de Portugalia. Nu era cea reală.

Miercuri după-amiază, De Telegraaf a aflat că noul selecționer ar putea fi Xavi Hernandez. Și el este!

Seara, KNVB a confirmat că tehnicianul catalan, 46 de ani, a semnat un contract până în 2030, cu două ținte majore, Euro și Mondialul.

Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men’s national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. 🤝 https://t.co/rO7r72Cxiw — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026

De ce Xavi? Pentru că fostul mare jucător al Barcelonei a crescut în școala creată de Johan Cruyff și rafinată de Pep Guardiola, o școală care are ca bază fotbalul olandez. Așa a evoluat Barca și cu Xavi antrenor, în perioada 2021-2024.

O legătură între Xavi și Ronald Koeman:

Ibericul l-a înlocuit pe banca Barcelonei, pe 6 septembrie 2021.

Tot el îl schimbă acum pe Koeman la naționala Olandei, pe 12 august 2026.

Xavi: „Simt o legătură specială cu fotbalul olandez”

„Consider o onoare extraordinară să devin antrenorul naționalei Olandei. Format la academia Barcei, ​​cu influențele puternice ale lui Johan Cruyff și Rinus Michels, printre alții, simt o legătură specială cu fotbalul olandez. Ai putea spune că sunt un fiu al fotbalului olandez”, a declarat Xavi pe site-ul KNVB.

„Alți antrenori grozavi, în special Louis van Gaal, sub conducerea căruia am debutat la Barcelona, ​​și Frank Rijkaard, au jucat un rol important în formarea mea ca jucător și antrenor”.

Olanda are o cultură fotbalistică bogată și o viziune clară care mă atrage enorm: fotbal ofensiv, bazat pe posesie, cu creativitate, pasiune și convingere Xavi Hernandez, selecționerul Țărilor de Jos

Spaniolul a precizat: „Desigur, cel mai important obiectiv este și va fi întotdeauna să câștig, dar prefer să fac acest lucru într-un mod care să reflecte aceste caracteristici și de care oamenii să se poată bucura.

Potențialul pentru acest lucru există, precum și o bază solidă pe care să construiesc. Aștept cu nerăbdare să încep această provocare împreună cu jucătorii, staff-ul și toți cei din KNVB”.

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