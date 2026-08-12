„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate” +29 foto
David Popovici/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 21:08
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 21:17
  • David Popovici (21 de ani) a oferit o primă reacție după ce a a luat aurul în finala de 100m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înotătorul român și-a apărat astfel titlul european câștigat la edițiile din 2022 și 2024.

David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește și
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă

David Popovici, prima reacție după ce a devenit campion european pentru a treia oară consecutiv

La finalul cursei, David a vorbit despre lupta strânsă cu principalul rival al său, rusul Egor Kornev (22 de ani), și a explicat cum a gestionat ultimii 50 de metri ai cursei.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. Au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice din trecut.

Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt și îmi felicit toți adversarii. Cu toții am înotat foarte tare.

Personal, mă bucur că am reușit să-mi apăr titlul. E un pic mai ușor, în general, să vânezi, decât să aperi neapărat.

Așa că sunt mai mândru de mine că am reușit să apăr titlul ăsta, pentru că am pus niște presiune pe mine să reușesc să mențin titlul de campion european, pe care l-am apărat acum la a treia ediție.

Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că știam că este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Era limpede.

Și, știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat, pentru că în înotul ăsta de supraviețuire mai mult te încetinești.

Așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine: să recuperez pe ultima parte”, a declarat David Popovici.

David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg
David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+29 Foto
labels.photo-gallery

David Popovici: „Mâine nu trebuie să dau 100%”

După aurul cucerit la 100 m, David va încerca să obțină un nou dublu succes. Popovici va înota din nou joi, în seriile probei de 200 de metri liber.

Întrebat cum vede această competiție, campionul român a replicat:

„Păi, trebuie doar să mă calific mâine în semifinale, după care trebuie să mă calific în finală. Sigur, nu o să fie o competiție, cred eu, la fel de strânsă ca la 100 de metri, unde s-a produs ceva extraordinar la concursul ăsta.

Numai că, din nou, asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu că ar fi o zi ușoară, dar e o zi în care nu trebuie să dau 100%. 100% poimâine, la finală”.

Programul lui David Popovici la 200 metri liber

13 august:

  • Serii 200 m liber - 10:30
  • Semifinale 200 m liber - 19:41, 19:45

14 august:

  • Finala 200 m liber - 19:36

VIDEO David Popovici ia aurul în finala de 100m liber la Europene

Citește și

FCSB a închis transferurile Explicația ultimei achiziții făcute de roș-albaștri: „L-a vrut Gigi Becali”
Superliga
20:38
FCSB a închis transferurile Explicația ultimei achiziții făcute de roș-albaștri: „L-a vrut Gigi Becali”
Citește mai mult
FCSB a închis transferurile Explicația ultimei achiziții făcute de roș-albaștri: „L-a vrut Gigi Becali”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
19:14
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
paris inot david popovici reactie campionatele europene de natatie
Știrile zilei din sport
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Înot
12.08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Citește mai mult
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Europa League
12.08
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Citește mai mult
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Înot
12.08
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Citește mai mult
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
12.08
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:50
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
00:14
Scene obscene la Supercupă FOTO. Un fan a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
21:08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Top stiri
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Campionate
12.08
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer. De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Citește mai mult
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Înot
12.08
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Superliga
12.08
U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat
Citește mai mult
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
12.08
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share