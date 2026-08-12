David Popovici (21 de ani) a oferit o primă reacție după ce a a luat aurul în finala de 100m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris.

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Înotătorul român și-a apărat astfel titlul european câștigat la edițiile din 2022 și 2024.

David Popovici, prima reacție după ce a devenit campion european pentru a treia oară consecutiv

La finalul cursei, David a vorbit despre lupta strânsă cu principalul rival al său, rusul Egor Kornev (22 de ani), și a explicat cum a gestionat ultimii 50 de metri ai cursei.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. Au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice din trecut.

Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt și îmi felicit toți adversarii. Cu toții am înotat foarte tare.

Personal, mă bucur că am reușit să-mi apăr titlul. E un pic mai ușor, în general, să vânezi, decât să aperi neapărat.

Așa că sunt mai mândru de mine că am reușit să apăr titlul ăsta, pentru că am pus niște presiune pe mine să reușesc să mențin titlul de campion european , pe care l-am apărat acum la a treia ediție.

Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, pentru că știam că este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Era limpede.

Și, știind că o să întoarcă cel mai probabil înaintea mea, văzându-l, respirând spre partea pe care era și el, știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat, pentru că în înotul ăsta de supraviețuire mai mult te încetinești.

Așa că pur și simplu mi-am văzut de treabă și am făcut ce știu mai bine: să recuperez pe ultima parte”, a declarat David Popovici.

David Popovici: „Mâine nu trebuie să dau 100%”

După aurul cucerit la 100 m, David va încerca să obțină un nou dublu succes. Popovici va înota din nou joi, în seriile probei de 200 de metri liber.

Întrebat cum vede această competiție, campionul român a replicat:

„Păi, trebuie doar să mă calific mâine în semifinale, după care trebuie să mă calific în finală. Sigur, nu o să fie o competiție, cred eu, la fel de strânsă ca la 100 de metri, unde s-a produs ceva extraordinar la concursul ăsta.

Numai că, din nou, asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu că ar fi o zi ușoară, dar e o zi în care nu trebuie să dau 100%. 100% poimâine, la finală”.

Programul lui David Popovici la 200 metri liber

13 august:

Serii 200 m liber - 10:30

Semifinale 200 m liber - 19:41, 19:45

14 august:

Finala 200 m liber - 19:36

VIDEO David Popovici ia aurul în finala de 100m liber la Europene

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