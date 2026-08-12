FCSB și-a ales clubul partener!  Colaborarea va fi cu o echipă de Liga 2, care are obiectiv să promoveze. Două nume-surpriză vor juca și acolo
Superliga

FCSB și-a ales clubul partener! Colaborarea va fi cu o echipă de Liga 2, care are obiectiv să promoveze. Două nume-surpriză vor juca și acolo

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 17:18
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 17:22
  • De curând, FRF a anunțat un nou proiect: cluburile de Liga 1 să poată avea parteneriate cu echipe din Liga 2 la care să trimită să joace fotbaliști U21
  • FCSB a decis să aibă colaborarea cu o formație care are punctaj maxim după două etape de liga secundă. Detalii, în rândurile de mai jos
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Proiect de cooperare între cluburi de Liga 1 și cele de Liga 2, în privința jucătorilor U21. Această nouă regulă, la care echipele pot adera, a fost anunțată de FRF la finalul lunii iulie.

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Prevede ca orice club de pe prima scenă să aibă posibilitatea să încheie un acord cu unul din liga secundă, la care să poată să trimită, să joace și acolo, cel mult 5 jucători, dintr-o listă prestabilită, toți născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

Există câteva restricții în ideea de a nu fi folosiți în exces, în ambele campionate.

Proiectul urmărește ca echipele din Liga 1 să ofere posibilitatea jucătorilor U21 din lot, care nu prind minute suficient de multe pe prima scenă, să o facă măcar la Liga 2. 

FCSB a decis cu cine va semna acest protocol. Cu Concordia Chiajna, echipa din comuna aflată lângă București.

Surpriza vine din componența listei pe care FCSB o va completa cu cei pe care îi ia în calcul să aibă eligibilitate să joace și în la liga secundă.

Pe ea se vor afla doi dintre fotbaliștii care au bifat minute multe în primele 4 etape ale actualului campionat: Toma și Stoian, care au fost pe teren între 40 și 50% din perioada celor 4 jocuri cu FC Argeș, Csikszereda, Farul și Sepsi. 

Lista celor 5 jucători de la FCSB care în acest sezon vor evolua și pentru Chiajna, în Liga 2

  • RAREȘ ANDREI: portar, 16 ani
  • ANDREI DĂNCUȘ: fundaș central, 17 ani
  • MIHAI TOMA: mijlocaș ofensiv, 19 ani
  • DAVID POPA: atacant lateral, 19 ani
  • ALEXANDRU STOIAN: atacant, 18 ani

Stoian a jucat în acest sezon de Liga 1 nu mai puțin de 145 de minute, în primele 4 runde, plus alte 90 în dubla cu Auda, din Conference League.

Toma are 175 de minute în campionat și alte 35 în confruntările din Europa. Cei doi sunt evaluați, la un loc, de site-ul transfermarkt la peste un milion de euro. 

Cei 5 vor putea fi folosiți în continuare și în meciurile pe care FCSB le are în campionat, însă FRF a precizat cum trebuie să gestioneze cluburile minutele în care ei vor juca:

  • Dacă un jucător evoluează mai mult de 60 de minute într-un meci, nu va putea juca în niciun alt meci pentru celălalt club partener până în cel puțin a treia zi de la încheierea jocului precedent (ex. Vineri – Duminică).
  • Dacă a evoluat între 30 și 60 de minute, poate juca maximum 45 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Dacă a evoluat sub 30 de minute, poate juca maximum 60 de minute a doua zi la celălalt club. (ex. Vineri – Sâmbătă)
  • Sancțiune: Nerespectarea acestor intervale poate duce la pierderea celui de-al doilea meci prin forfait, în urma unei contestații depuse de echipa adversă în termen de maximum 24 de ore de la terminarea jocului.

Concordia Chiajna are ca obiectiv promovarea pe prima scenă la finalul acestui sezon.

Echipa antrenată de fostul fotbalist al lui Dinamo, Adrian Scarlatache, a început bine campionatul în Liga 2, are punctaj maxim după două etape: 3-1 cu Cetate Suceava (deplasare) și 2-0 cu FC Bihor (acasă). 

FCSB, în afara celor 5 nume trecute pe această listă, în protocolul de cooperare cu Chiajna, mai are în lot și alți fotbaliști eligibili în acest sezon pentru regula U21:

  • Matei Popa: portar, 19 ani
  • Ricardo Pădurariu: fundaș stînga, 19 ani
  • Luca Stancu: fundaș dreapta, stânga, 21 ani

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