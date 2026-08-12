LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite +50 foto
Justin Ștefan/ Foto: Facebook
Superliga

LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 19:14
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre posibilitatea ca derby-ul Dinamo - FCSB să se dispute pe Cluj Arena.
  • Meciul e programat în etapa #8, care se dispută în weekendul 5-6 septembrie.
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Cum Arena Națională este indisponibilă în acea perioadă, iar starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” nu se prezintă în cele mai bune condiții, Andrei Nicolescu și Mihai Stoica, președinții celor două cluburi, au ajuns la un acord verbal ca partida să se desfășoare pe Cluj Arena.

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Justin Ștefan, despre Dinamo - FCSB pe Cluj Arena: „Cu șapte zile înainte”

Oficialul LPF a anunțat care sunt condițiile ca Derby de România să se se joace pe arena celor de la U Cluj.

„Dinamo poate juca la Cluj dacă face această solicitare cu șapte zile înainte de meci și dacă FCSB va fi de acord”, a declarat Justin Ștefan, citat de digisport.ro.

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arenă (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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Gazonul de pe Cluj Arena, „impecabil după patru zile de Untold”

Consiliul județean Cluj a făcut o postare despre calitatea terenului de pe Cluj Arena, precizând:

„Urmare a finalizării festivalului Untold, în cursul zilei de astăzi s-au derulat lucrările de îndepărtare a scenei și a structurilor care au acoperit gazonul de pe Cluj Arena.

Verificările au evidențiat că starea gazonului este impecabilă, acesta nefiind afectat de zilele de concert. Acest fapt se datorează lucrărilor de hibridizare a acestuia din cursul anului precedent.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: «Lucrările de hibridizare făcute de Consiliul Județean, profesionalismul societății de mentenanță și măsurile luate de organizatorii Untold au dat rezultatele dorite.

Gazonul arată impecabil și este pregătit pentru competițiile de fotbal. Le mulțumesc pe această cale colegilor mei de la Consiliul Județean care se ocupă de Cluj Arena și tuturor colaboratorilor.

Mă bucur că și în acest an am avut un Untold reușit, spectaculos iar Consiliul Județean, prin stadionul Cluj Arena, a pus la dispoziție scena principală și esența acestui festival. Le mulțumim celor care ne-au trecut pragul pe Cluj Arena și îi așteptăm și la anul!».

În acest moment Cluj Arena beneficiază de un gazon de tip hibrid, acesta fiind format din iarbă naturală în care sunt injectate, printr-o tehnologie specială, fibre sintetice.

Aceste fire noi ajung la dimensiunea de 20 de cm în pământ, se amestecă cu rădăcinile naturale, cresc rezistența gazonului și îmbunătățesc aspectul pe care acesta îl are la suprafață.

Investiția Consiliului Județean Cluj pentru aceste lucrări a fost în valoare de 1.935.000 lei, reprezentând 7.900 mp de gazon hibrid cu o densitate de 98%, corespunzând cerințelor FIFA și UEFA”.

Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (4).jpg
Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (4).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (1).jpg Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (2).jpg Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (3).jpg Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (4).jpg Cluj Arena, cum arată gazonul după 4 zile de Untold FOTO CJ Cluj (5).jpg
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