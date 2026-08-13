Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!

PSG - ASTON VILLA. Un suporter al englezilor s-a lăsat dus de val imediat după golul egalizator al favoriților.

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Khvicha Kvaratskhelia a deschis scorul în Supercupa Europei în minutul 20 al duelului de la Salzburg. Aston Villa a presat și a restabilit egalitatea înainte de pauză.

În prelungirile reprizei, Brian Madjo (17 ani) a câștigat un duel cu Pacho și l-a învins pe Safonov.

PSG - ASTON VILLA. Un suporter al englezilor și-a arătat fundul după golul egalizator al favoriților

În timp ce jucătorii antrenați de Unai Emery sărbătoreau golul, camerele TV au fost mutate pe suporterii trupei din Birmingham.

Un fan al englezilor a uitat de orice inhibiție. Cu spatele la cameră, bărbatul și-a dat pantalonii jos și și-a arătat fundul pentru câteva secunde.

Scenele necenzurate au putut fi văzute și pe transmisiunea TV.

De menționat că, în transmisiunile UEFA, sunt cenzurate imaginile cu fani care pătrund pe teren sau cu accidentări grave, însă aceasta a fost permisă.

PSG a reușit în cele din urmă să se impună, scor 2-1, după reușita lui Desire Doue din minutul 62. Inițial, golul a fost anulat pe motiv de ofsaid, dar validat după verificarea VAR.

Matty Cash a fost cel care l-a ținut în joc pe jucătorul francez. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, formația lui Luis Enrique s-a încununat drept supercampioana Europei.

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