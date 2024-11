Pleacă Louis Munteanu? Ioan Varga, dezvăluiri despre viitorul atacantului: „A venit o ofertă foarte mare”

Ioan Varga (54 de ani), patronul clubului CFR Cluj, a dezvăluit că, până în acest moment, a primit trei oferte pentru un eventual transfer al lui Louis Munteanu (22 de ani).

Deși a ajuns în această vară în Gruia, după transferul de la Fiorentina, atacantul în vârstă de 22 de ani nu duce lipsă de oferte.

În acest moment, Munteanu este accidentat și a lipsit la ultimele 3 partide disputate de echipa sa: cu Sepsi (3-3) și cu Gloria Buzău (1-0) în Liga 1, respectiv cu FC Argeș (2-2) în Cupa României.

Ioan Varga: „A venit o ofertă foarte mare”

După ce a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că îl va lăsa pe Munteanu să plece în această iarnă, patronul ardelenilor se pare că s-a răzgândit.

„Sincer, nu l-aș lăsa din iarnă, doar dacă e o ofertă de nerefuzat. A venit o ofertă foarte mare, nu am dat curs la ea, am zis să discutăm în iarnă, pentru că acum oricum nu putem face nimic. Sunt trei oferte, deci vedem”, a declarat Ioan Varga, potrivit iamsport.ro

Totodată, Varga îl consideră pe Munteanu drept un jucător exponențial în lupta pentru titlu și a vorbit și despre relația pe care o are atacantul cu Dan Petrescu după conflictul de la Ploiești.

„Da, sută la sută. Oricum în iarnă vreau să mai aduc încă unul în plus, să ajute. Da, vrem un atacant. Plecări vor fi în iarnă. Cei care trebuiau să plece în vară, vor pleca în iarnă.

Relația cu Petrescu este ok. Am lămurit-o. A fost un cumul de factori pe fond de stres, psihologici mai mult, nu neapărat probleme medicale, și ne-am înțeles. Deci se pare că am reglat”, a mai precizat finanțatorul clujenilor.

VIDEO cu conflictul dintre Louis Munteanu și Dan Petrescu

Louis Munteanu a marcat 5 goluri pentru CFR Cluj

După transferul de la Fiorentina, Munteanu a bifat rapid meciuri ca titular în echipa lui Dan Petrescu. Atacantul a reușit să marcheze 5 goluri pentru CFR în acest sezon, dintre care două chiar împotriva celor de la FCSB.

2,3 milioane de euro a plătit CFR Cluj către Fiorentina pentru transferul lui Louis Munteanu

