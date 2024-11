„Se lipește de gol”  Mircea Lucescu prefațează , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Olympiacos. Jucătorii care i-au atras atenția

Mircea Lucescu, selecționerul României, spune că tandemul Yaremchuk – Willian, de la Olympiacos, este principalul pericol pentru defensiva lui FCSB.

Selecționerul e de părere că fotbaliștii conduși de Elias Charalambous se mobilizează mai bine la partidele din Europa League decât la cele din campionat.

Meciul dintre FCSB și Olympiacos va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.

FCSB va încerca să obțină cea de-a patra victorie în Europa League în partida de astăzi disputată cu grecii de la Olympiacos Pireu.

Românii au trei victorii și o înfrângere în această competiție, situându-se pe un excelent loc 8 în grupa de 24 de echipe. Primele opt formații vor merge, la sfârșitul competiției, direct în optimile de finală ale acesteia.

Mircea Lucescu: „Fotbalul e al dracu’!”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a acceptat un scurt interviu, acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre punctele forte ale celor două echipe, despre fostul său elev, Willian, prezent în lotul grecilor, precum și despre criza lui Guardiola de la City.

Bună ziua, domnule Lucescu. Vă veți întâlni cu fostul dumneavoastră elev, Willian?

Credeam că vrei și tu polemici. Așa sunteți voi, jurnaliștii. Bine că mi-ai amintit că vine și el. Cred că o să ne întâlnim, da.

Imediat ajungem și la polemici. FCSB, de la meciul slab făcut în Scoția, cu Rangers, a traversat o perioadă bună, mai ales dacă scoatem din discuție sincopa de la Botoșani. Astăzi, însă, are parte de un adversar valoros.

Cred că cei de la FCSB s-au concentrat mai mult, fără să-și propună, nonconștient, pe partidele din cupele europene. La jucători mă refer. Din punct de vedere emoțional, motivațional. Aceste partide sunt și cele care-i fac cunoscuți pe continent. Te capacitezi mult mai ușor la un meci din Europa League decât la unul din campionatul României. E normal.

Cupele europene îți pot aduce „viza” către o echipă puternică de afară.

Sigur, așa a fost întodeauna. La meciurile de la noi se uită suporterii lor, dar la partidele din Europa se uită mult mai multă lume. Și, mai ales, scouterii. Așa că dacă faci meciuri bune în Europa League, e mai ușor să fii remarcat. Poate și acesta e un motiv pentru parcursul bun din competiția europeană și, poate, mai puțin bun din campionat. Psihologic e o diferență. Fotbalul ăsta e al dracu’!

Am văzut la Guardiola în ce stare te poate aduce.

Ai văzut, da?! Săracu’ Guardiola. Bine, săracu’ pentru această perioadă, că nu e sărac. Ai văzut ce înseamnă înfrângerile? Când ești obișnuit cu succesul, e îngrozitor să pierzi atâtea meciuri la rând.

Manifestarea aceea, pe lângă frustrare, e și un semn al faptului că simte neputința de a nu ști cum să repare ce nu merge?

Autoflagelarea lui cred că ne spune faptul că nu înțelege ce se întâmplă. E debusolat. Dar cred că perioada asta a celor de la City ține mai degrabă de psihic. Jucătorii nu mai au aceeași încredere. Valore au, au demonstrat-o. Dar trebuie să se reechilibreze mental. Presiunea e atât de mare, pentru că Guardiola e înnebunit după trofee, încât le e greu să iasă din pasa asta slabă. N-aș vrea să sune ca și când îl critic.

Mircea Lucescu: „Bîrligea poate face diferența”

Atunci să ne întoarcem la FCSB cu Olympiacos. Grecii au câțiva jucători pe care-i știți. Yaremchiuk, pe care l-ați avut adversar pe când antrenați Șahtior Donețk.

Olympiacos chiar are o echipă puternică. Au investit mult în jucători de valoare. Și, să nu uităm asta, sunt câștigători de Conference League (n.r. - sezonul 2023/2024). Yaremchiuk a fost și la Benfica, e unul dintre jucătorii de bază ai echipei Ucrainei. Un atacant clasic, număr 9, înalt, solid, cu un bun joc de cap. Nu foarte tehnic, însă. A jucat și la Euro împotriva naționalei. Periculos, pentru că e destul de mobil în ciuda gabaritului său.

Willian? Ați lucrat cu el, la Șahtior, șase ani. Bine, acum are 36 de ani.

Un fotbalist excelent, care încă face diferența, crede-mă. Cu viziune bună, fotbalist cu pasă decisivă, elimină adversari prin dribling. Era dezechlibrant pentru mine, la Donețk, indiferent de echipa căreia împotriva jucam. Acum va fi un adversar periculos, clar. Vine din Premier League, acolo unde nu poți fi relaxat niciun minut. Iar dacă a reușit să evolueze acolo la 35 de ani, cred că poate și în Europa la 36. Dacă joacă în seara asta va fi greu de stopat.

De partea celalaltă, majoritatea fanilor FCSB își spun speranțele în Bîrligea.

Mai sunt și Tănase, Olaru. Și Bîrligea e un jucător care poate face diferența. Un tip bătăios, care nu cedează ușor. Ai văzut și la națională, în meciul cu Cipru. Se lipește de gol. Sigur are un moral bun. Iar în fotbalul de astăzi asta contează mult. Să fii pregătit din punct de vedere psihic. Să fiu atent să nu spun Steaua, că după aceea iar se nasc polemici.

Bun, deci nu vă întreb de conflictul iscat acum câteva săptămâni.

Eu am vrut să iau apărarea jucătorilor care au făcut acea performanță uriașă, de a câștiga Cupa Campionilor Europeni. Eu nu am spus cu niciun pic de răutate ce am zis. Din contră. România are nevoie de echipe cu istorie, cu tradiție, cu rezultate.