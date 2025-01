Explicațiile lui Phelipe  Brazilianul a dezvăluit de ce n-a mers în cantonament : „Sunt tată, am sentimente” + Ce spune despre patronul FCSB

Luis Phelipe (23 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu patronul Gigi Becali.

Brazilianul a povestit ce s-a întâmplat în această iarnă, când a rămas alături de copilul său bolnav.

Luis Phelipe e istorie la FCSB. Va semna cu Sheriff Tiraspol, liderul din Republica Moldova.

Luis Phelipe: „N-am nimic împotriva lui Gigi Becali. Nici el împotriva mea”

Brazilianul a vorbit despre perioada petrecută la FCSB, club care „i-a deschis ușile”. Au existat și momente dificile.

„L-am întâlnit o dată sau de două ori (n.r. - pe Gigi Becali). L-am sunat şi mi-am cerut scuze că n-am ajuns la timp, i-am explicat faptul că a fost foarte bolnav copilul.

Cred că am avut o relaţie bună, n-am nimic împotriva lui. Şi nu cred nici că el are ceva împotriva mea. Nu cred că e o persoană rea. OK, are momentele lui rele când vorbeşte, spune numai ce vrea el.

Pentru mine a fost greu pentru că am jucat cu UTA şi am jucat pe un alt post, ca număr 9, am pierdut nişte mingi, mi-am pierdut încrederea”, a declarat Luis Phelipe, citat de as.ro.

Când am câştigat titlul a fost cel mai bun moment. Clubul ăsta mi-a deschis uşile, am jucat în Europa League pentru prima oară în viaţa mea şi sunt recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine. Luis Phelipe

Luis Phelipe: „Sunt tată, am sentimente, îmi pasă de copilul meu”

Conducerea l-a amenințat cu o amendă drastică pe fotbalist: nu a crezut că acesta a rămas în Brazilia pentru a-i fi alături copilului său. Phelipe a dezvăluit ce s-a întâmplat.

„Pe 3 ianuarie, băieţelul meu s-a îmbolnăvit. La mine în Brazilia, de sărbători toată lumea merge în Santos, acolo este plaja. Şi a fost un val de viroză, toată lumea a luat-o, mama, toţi.

Iar copilul meu, care are 2 ani şi jumătate, sigur că nu are sistemul imunitar bun, şi s-a îmbolnăvit. Iar pe 3 ianuarie am început să mergem la spital. În fiecare zi, în fiecare zi.

Iar el pierdea kilograme, vomita, soţia mea a stat internată cu el în spital. Iar eu am stat cu ei, sunt tată, am sentimente, îmi pasă de copilul meu ”, a mai spus Phelipe.

500.000 de euro este cota de piață a lui Luis Phelipe, potrivit Transfermarkt.

Luis Phelipe: „Mă simt curat”

Brazilianul a explicat că nu se simte vinovat pentru cele întâmplate. A anunțat că trebuie să rămână alături de copilul său, însă nu a primit niciun răspuns.

„Pe 4 ianuarie (n.r. - trebuia să revină în România). Atunci aveam avionul. Iar pe 3 s-a îmbolnăvit copilul. Atunci am trimis mesaje către trei oameni din club, dar n-am primit niciun răspuns. Dar am trimis mesaje, le-am scris.

Iar apoi, când m-am trezit a doua zi lângă copilul meu, am aflat că numele meu apare pe lista celor excluşi din cantonament. Atunci am zis «OK, asta e, rămân lângă copilul meu şi mă întorc apoi».

Asta a fost. Am decis să rămân cu el, să nu îl las aşa şi să nu merg în cantonament cu echipa. Da, mi-a spus că trebuie să plătesc o amendă (n.r. - Mihai Stoica). Acum nu ştiu dacă mai trebuie să plătesc sau nu.

Eu ştiu doar că mă simt curat, totul e curat din punctul meu de vedere. Nu ştiu ce se va întâmpla, daca va trebui să plătesc sau nu ”, a mai declarat brazilianul.