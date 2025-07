FC Argeș - Rapid 0-2. Alex Dobre (26 de ani) a tras primele concluzii după partida de la Mioveni din prima etapă.

Atacantul giuleștenilor a fost autorul unei „duble” și a vorbit despre modul în care va aborda meciurile în acest sezon.

FC Argeș - Rapid 0-2 . Alex Dobre: „Vreau să-mi ascult instinctul mult mai mult”

„Sunt foarte fericit pentru munca pe care am depus-o cu toții. Mi-am propus ca sezonul acesta să-mi ascult instinctul mult mai mult. Așa am simțit să fac când am avut mingea la picior. Am fost inspirat și mă bucur din suflet că am reușit să-mi ajut echipa cu cele două goluri și să câștigăm în această seară.

Ne așteptam să fie un meci dificil, pentru că este o nou- promovată. Vin după un sezon reușit, au jucători de calitate, după cum s-a și văzut, dar trebuie să și suferim. Mă bucur că am trecut peste, nu am luat gol.

Încerc să las totul în voia al lui Dumnezeu. Încerc să gândesc pozitiv mereu, chiar dacă sunt în niște ipostaze care nu-mi sunt favorabile mie. Atunci este cel mai greu să gândești pozitiv. Pentru că atunci când merge bine este foarte ușor să gândești pozitiv. Atunci când merge mai puțin bine, este mai greu să gândești pozitiv.

De aceea, prin antrenament, încerc să vizualizez lucruri frumoase, atât pe plan individual, cât și cu echipa, și se pare că Dumnezeu mă ajută să realizeze.

Nu vreau să fiu judecat pentru goluri sau pentru pase, vreau să fiu judecat pentru munca pe care o depun în teren, pentru cum mă lupt pentru fiecare minge și pentru cum mă dăruiesc în totalitate”, a spus Dobre, la Digi Sport.

FOTO. Elvir Koljic s-a accidentat în FC Argeș - Rapid 0-2

