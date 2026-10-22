Carrick, în pericol  Antrenorul lui Manchester United ar putea fi demis după 7 meciuri fără victorie » Potențialul înlocuitor
Michael Carrick
Campionate

Carrick, în pericol Antrenorul lui Manchester United ar putea fi demis după 7 meciuri fără victorie » Potențialul înlocuitor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 11:48
  • Julian Nagelsmann (39 de ani), fostul selecționer al Germaniei, ar putea fi înlocuitorul lui Michael Carrick (45 de ani) pe banca lui Manchester United.
  • Englezul se află sub o presiune uriașă la United, în special după eșecul drastic suferit în Liga Campionilor, 1-4 cu Como.
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Sub comanda lui Michael Carrick, Manchester United a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, lucru care nu este pe placul conducerii clubului.

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Julian Nagelsmann, potențial înlocuitor pentru Carrick la Manchester United

După această perioadă lipsită de rezultate pentru Manchester United, tot mai multe persoane au cerut demiterea lui Michael Carrick, numit în funcția de antrenor în luna mai a acestui an.

Inclusiv conducerea clubului se gândește la înlocuirea tehnicianului englez, iar mai multe variante de antrenori sunt luate în calcul.

Printre acestea s-ar număra și Julian Nagelsmann, fostul selecționer al Germaniei, care este liber de contract. Germanul ar fi fost deja contactat pentru a se discuta despre o potențială mutare, anunță talksport.com.

Nagelsmann, care a mai antrenat-o și pe Bayern, ar fi apreciat de conducerea lui Manchester United. Acesta ar fi favorit să devină antrenorul principal al echipei de pe Old Trafford.

3 trofee
a câștigat Julian Nagelsmann la Bayern Munchen: un titlu și două Supercupe ale Germaniei

Nagelsmann a mai fost dorit de United și înainte ca Michael Carrick să fie numit antrenor, în perioada când acesta era selecționerul Germaniei. Mutarea nu s-a concretizat atunci.

Și Fabian Hurzeler (33 de ani), antrenorul lui Brighton, este considerat un potențial înlocuitor pentru Carrick. Sub comanda tânărului tehnician, „pescărușii” se află pe locul 3 în Premier League, cu 16 puncte acumulate după 7 meciuri.

Antonio Conte (57 de ani) și-ar dori să preia banca tehnică a lui Manchester United, dar conducerea clubului nu au luat încă în calcul o astfel de variantă.

12 meciuri
a antrenat-o Michael Carrick pe Manchester United din postura de antrenor principal. Are un bilanț de 3 victorii, 4 remize, 5 înfrângeri

Ultimele 7 meciuri jucate de Manchester United:

  • 1-4 cu Como, în Liga Campionilor (21 octombrie)
  • 1-1 cu Leeds United, în Premier League (18 octombrie)
  • 0-2 cu Atletico Madrid, în Liga Campionilor (13 octombrie)
  • 1-1 cu Tottenham, în Premier League (10 octombrie)
  • 1-1 cu Fulham, în Premier League (20 septembrie)
  • 2-3 cu Brighton, în Cupa Angliei (16 septembrie)
  • 0-1 cu Manchester City, în Premier League (13 septembrie)

Manchester United se află pe locul 13 în Premier League, cu doar 7 puncte acumulate după 7 meciuri.

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