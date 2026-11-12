„Care fenomen?” Jucătorul lui Cristi Chivu râde de revelația Como

Manuel Akanji (31 de ani), fundașul lui Inter, a ironizat-o pe Como după ce gruparea condusă de Cristi Chivu (46 de ani) a câștigat cu scorul de 2-0 meciul direct.

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Înaintea partidei de pe „Giuseppe Meazza”, Como o spulberase pe Lens în Liga Campionilor, cu un categoric 9-1.

Inter s-a dovedit însă prea puternică pentru formația antrenată de Cesc Fabregas. Pio Esposito ('12) și Marcus Thuram ('19) au adus victoria campioanei Italiei.

Manuel Akanji: „Fenomenul Como? I-am învins de fiecare dată”

Aflat în cantonamentul naționalei Elveției, fundașul nerazzurrilor a înțepat-o pe Como.

„Fenomenul Como? Care fenomen? Am jucat împotriva lor de patru ori și am câștigat de fiecare dată. Eu am întâlnit-o de patru ori și am câștigat toate cele patru meciuri.

Pentru mine, nu este chiar o echipă fenomenală… Este clar că s-au adaptat foarte bine în Serie A și au obținut și o victorie cu 9-1 în Liga Campionilor. Sunt o echipă foarte puternică, dar, în meciurile pe care le-am jucat împotriva lor, nu mi s-au părut superioari altor echipe. Mai au destul de multe lucruri de învățat”, a declarat Akanji, citat de Gazzetta dello Sport.

Manuel Akanji: „În acest sezon, am făcut mai multe greșeli individuale”

Akanji a fost întrebat și despre problemele din defensive ale lui Inter din acest sezon.

„Primim prea multe goluri? Fotbalul este un joc în care apar greșeli, iar atunci când comiți una, de multe ori ești pedepsit cu un gol, mai ales împotriva echipelor puternice. În acest sezon, am făcut mai multe greșeli individuale. Cred că multe dintre golurile primite au venit tocmai în urma acestora.

După derby, am discutat între noi. Era important să eliminăm anumite greșeli și cred că am reușit acest lucru în ultimele meciuri. În ultimele două partide nu am primit niciun gol și am marcat cinci, așa că sperăm să continuăm în același ritm.

Bineînțeles, este mai ușor atunci când ai un avantaj în clasament. Totuși, și celelalte echipe joacă foarte bine. În cele din urmă, rezultatele sunt cele care contează, iar din acest punct de vedere ne-am descurcat destul de bine.”, a concluzionat Akanji.

19 goluri a primit echipa antrenată de Cristi Chivu în acest sezon, în toate competițiile (13 în Seria A, 6 în Liga Campionilor)

După pauza internațională, Inter o va întâlni pe Atalanta într-o partidă programată duminică, 22 noiembrie, de la ora 21:45.

În acest moment, campioana en-titre din Serie A ocupă locul 2, cu 28 de puncte, unul mai puțin decât Lazio.

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