„M-am distrus cu alcool și cocaină” Povestea cruntă a marelui atacant care a fost la un pas de moarte, după ce a ratat CM 2002. A fost coleg cu Hagi și Popescu +4 foto
Jardel (stânga sus) alături de colegii săi de la Galatasaray, printre care și Gică Popescu (dreapta sus) și Gică Hagi (dreapta jos)
Campionate

„M-am distrus cu alcool și cocaină” Povestea cruntă a marelui atacant care a fost la un pas de moarte, după ce a ratat CM 2002. A fost coleg cu Hagi și Popescu

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 19:02
  • Mario Jardel (53 de ani), fost internațional brazilian și unul dintre cei mai talentați atacanți din lume la finalul anilor '90, a vorbit despre lupta cu drogurile și cu alcoolul.
  • Fostul jucător a dezvăluit că problemele sale au apărut după ce nu a fost inclus în lotul Braziliei pentru CM 2002, în ciuda faptului că marca pe bandă rulantă la echipa de club.
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Câștigător a două Ghete de Aur, idol la FC Porto și Sporting Lisabona, brazilianul părea alegerea logică pentru atacul Braziliei la Cupa Mondială găzduită dde Japonia și Coreea de Sud. Cu toate acestea, convocarea nu a venit.

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Mario Jardel: „Viața mea s-a sfârșit în acel moment”

Într-un interviu acordat publicației italiene Gazzetta dello Sport, Jardel a dezvăluit că acel moment a marcat începutul declinului său.

Brazilianul recunoaște că încă nu înțelege de ce Luiz Felipe Scolari l-a lăsat în afara lotului pentru turneul pe care echipa sud-americană avea să-l câștige, după o finală câștigată în fața Germaniei, scor 2-0.

„Eram printre cei mai buni cinci atacanți din lume. Am marcat 55 de goluri în 42 de meciuri pentru Sporting și am câștigat Gheata de Aur, dar nimeni nu mi-a dat vreodată o explicație. Viața mea s-a sfârșit în acel moment”, a declarat brazilianul.

Jardel recunoaște că dezamăgirea trăită a avut consecințe devastatoare. Mai întâi s-a luptat cu depresia, apoi cu dependența de alcool, iar mai târziu cu drogurile.

„Am căzut într-o depresie și am început să beau excesiv. Să joc la Cupa Mondială a fost visul meu de-o viață. Prima mea soție m-a părăsit și au apărut probleme legate de custodia copiilor. Simțeam că totul îmi scapă din mâini, dar ce era mai rău urma să vină.

În vara anului 2003, am încercat cocaina. Mă făcea să mă simt viu și să nu mă mai simt deprimat. Odată am stat treaz o săptămână întreagă. Apoi am fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze”, a povestit brazilianul.

Jardel dezvăluit că a ajuns la fundul prăpastiei după acea experiență și că a avut nevoie de ajutor psihiatric timp de luni de zile pentru a-și reconstrui viața.

Mario Jardel FOTO Imago
Mario Jardel FOTO Imago

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Jardel: „Am doar amintiri neplăcute”

Brazilianul a rememorat și unul dintre cele mai ciudate episoade din cariera sa: perioada plină de peripeții petrecută la clubul italian Ancona, în sezonul 2003/04.

„Am doar amintiri negative. Nu am fost plătit timp de șase luni și abia am jucat trei meciuri. Era un club prost gestionat, care a ajuns în cele din urmă în faliment”, a spus el.

Brazilianul încă este marcat de un moment care l-a transformat într-o sursă de batjocură pentru unii dintre suporteri.

„Aveam 31 de ani și eram supraponderal. Când am fost prezentat, am salutat tribuna greșită, deoarece culorile erau similare. Unii suporteri s-au simțit jigniți și au început să mă strige «Lardel»”, explică el.

Astăzi, la 53 de ani, spune că și-a regăsit stabilitatea datorită soției sale, Sandra, și a noii sale vieți departe de lumina reflectoarelor fotbalului profesionist.

De-a lungul carierei sale, Jardel a jucat pentru echipe precum Vasco da Gama, Gremio, FC Porto, Galatasaray, Sporting Lisabona sau Bolton Wanderers.

În sezonul 2000/01, Jardel a fost coleg cu Gică Hagi și Gică Popescu la Galatasaray, echipă antrenată în acel moment de Mircea Lucescu. Cei patru au câștigat Supercupa Europei în august 2000, după ce au învins Real Madrid cu 2-1, grație unei „duble” marcate de Jardel.

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de goluri a marcat Jardel pentru FC Porto în cele 175 de meciuri disputate (1996-2000). A mai marcat 67 de goluri în 62 de meciuri disputate pentru Sporting (2001-2003) și 34 de goluri în 43 de partide jucate pentru Galatasaray (2000-2001)

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