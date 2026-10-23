Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a avut o nouă ieșire nervoasă înaintea partidei cu Dinamo.

CFR Cluj - Dinamo se joacă duminică, de la ora 19:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul formației din Gruia s-a arătat deranjat de faptul că echipa sa este nevoită să joace nu mai puțin de trei meciuri în decurs de șase zile.

Pe lângă partida cu Dinamo, CFR Cluj o va mai întâlni pe U Cluj în Cupă, miercuri, iar sâmbăta viitoare se va deplasa la Ploiești pentru duelul cu Petrolul.

Marius Șumudică, o nouă ieșire nervoasă: „ Nu-mi place să fiu luat de prost”

„Am zis că nu îmi place să fiu luat de prost așa, nici eu, nici clubul pe care îl conduc. Nu bat niciun apropo și nu vreau să atac pe nimeni. Forurile competente sunt cele care programează sau stabilesc meciurile.

Este incredibil, iar CFR Cluj ajunge să joace trei partide extrem de importante în șase zile. Este a doua oară. Am spus-o o dată, nu m-am făcut auzit. O spun și a doua oară. Deci, domnilor, țineți cont de toată lumea și asigurați-vă că există echidistanță.

Nu se poate ca eu să joc duminică seară cu Dinamo, miercuri să am meci de Cupă cu U Cluj, extrem de important, și știți rivalitatea, după care să joc sâmbătă la Petrolul.

Adică să călătoresc, să mă duc până la București și apoi să plec la Ploiești. Deci nu se poate ca în șase zile să jucăm trei meciuri, în timp ce adversarii noștri dispută aceste trei partide în 10-11 zile. Nu este normal.

Dacă o să zic de U Cluj, o să spună lumea că am ceva cu U Cluj. Nu, eu îi respect pe cei de la U și bravo lor dacă reușesc, nu știu cum, să fie programați astfel. Bravo lor! Probabil se uită mai multă lume, nu știu care sunt criteriile.

Dar U Cluj joacă astăzi, după care are timp să-și revină până la meciul cu noi și apoi joacă luni. Sunt 10 zile pentru cele trei meciuri ale celor de la U.

Mi-aș dori și eu să joc la cinci zile, dar eu joc la două zile. După două zile joc la Ploiești, al treilea meci din calupul ăsta. Toate echipele, m-am uitat, joacă la șapte, la opt, la nouă, la zece zile. Noi, la șase zile. CFR, bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Nu mi se pare normal.

Nu am sunat niciodată să-mi pună meciul în altă zi. Și drept dovadă, suntem Stan Pățitul. Noi o pățim. Dar nu se poate să jucăm trei meciuri în șase zile. E greu”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 9, cu 16 puncte, după 12 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport