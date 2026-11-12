„Da, l-aș aduce” Primul club din Superliga interesat de MM Stoica: „Poate ajuta orice echipă”
Mihai Stoica
Superliga

„Da, l-aș aduce” Primul club din Superliga interesat de MM Stoica: „Poate ajuta orice echipă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 22:14
  • Ciprian Marica (41 de ani) a dezvăluit că l-ar aduce pe Mihai Stoica (61 de ani) la Farul Constanța, după plecarea de la FCSB.
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Acționarul majoritar de la Farul a precizat însă că o astfel de mutare ar fi dificil de realizat din punct de vedere financiar, motiv pentru care șansele ca fostul oficial al roș-albaștrilor să ajungă la Constanța sunt reduse.

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Ciprian Marica: „L-aș aduce la Farul pe Mihai Stoica!”

„Da, l-aș aduce la Farul.Mihai Stoica are o experiență fantastică acumulată în toți acești ani, nu știu dacă avem nevoie de așa ceva, dar nu aș vrea să spun nici da, nici nu.

E un conducător cu experiență care poate ajuta orice club.

Acum trebuie să ai și bani pentru Mihai Stoica, atât salarial, cât și să îi dai un buget la dispoziție, probabil că ar avea ceva idei, iar noi nu suntem în situația asta”, a declarat Marica, citat de sport.ro.

Mesajul lui Mihai Stoica, după despărțirea de FCSB

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice.

As simple as that (n.r. - Atât de simplu)”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

  • 7 titluri în Liga 1
  • 3 Supercupe ale României
  • 2 Cupe ale României
  • 2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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