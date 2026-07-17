Probleme pentru Baciu FCSB pierde încă un titular înainte de prima etapă din Liga 1

Mihai Popescu (33 de ani) s-a accidentat și ar urma să fie indisponibil pentru partida cu FC Argeș.

Meciul va avea loc astăzi, de la ora 21:30, în prima etapă a noului sezon din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Absența fundașului central reprezintă o problemă importantă pentru antrenorul Marius Baciu, mai ales că FCSB nu se poate baza nici pe fundașul Siyabonga Ngezana și atacantul David Miculescu, ambii accidentați.

Mihai Popescu s-a accidentat și ratează meciul cu FC Argeș

Mihai Popescu, o piesă importantă în apărarea FCSB în ultimele sezoane, s-ar fi accidentat la unul dintre ultimele antrenamente ale echipei.

Gravitatea problemei medicale nu este cunoscută deocamdată, conform digisport.ro.

În lipsa lui Mihai Popescu, Andre Duarte este principala variantă pentru centrul apărării și ar urma să facă pereche cu Joyskim Dawa în meciul cu FC Argeș.

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Mihai Popescu venea după un final bun de sezon, în care revenise în echipa FCSB după accidentarea gravă suferită în octombrie 2025.

Fundașul își rupsese ligamentul încrucișat al genunchiului stâng în partida România - Austria, câștigată de „tricolori” cu 1-0, și a lipsit aproximativ șase luni.

67 de meciuri a adunat Mihai Popescu în tricoul FCSB de la transferul din 2024, de la Farul. Fundașul a mai evoluat pentru Dinamo, Heart of Midlothian, FC Voluntari și St. Mirren

Evoluțiile sale de după revenire i-au convins pe conducătorii clubului să-i prelungească înțelegerea până în vara anului 2028.

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