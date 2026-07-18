Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează

Mihai Popescu mai are de așteptat până la revenirea pe teren, însă veștile primite de staff-ul FCSB sunt încurajatoare.

În ultimele zile au existat temeri că fundașul central de 33 de ani ar fi suferit o nouă ruptură de ligamente încrucișate, însă situația este mult mai puțin gravă.

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Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, a fost vorba doar despre o sperietură. Mihai Popescu se confruntă cu o inflamație a ligamentelor, diagnostic primit după efectuarea unui tratament PRP, fără să existe o nouă ruptură.

În aceste condiții, fundașul va mai avea nevoie de o perioadă de repaus de cel puțin o săptămână, sau zece zile, înainte de a reveni la antrenamente.

Cât mai lipsește Mihai Popescu

Din acest motiv, Popescu va rata dubla manșă cu Auda din Confecence League, dar și partida de campionat cu Csikszereda.

Există însă șanse ca acesta să fie inclus pe foaia de joc la meciul cu Farul din etapa 3, dacă recuperarea va decurge conform planului stabilit de staff-ul medical.

Veștile sunt cu atât mai importante pentru FCSB, în condițiile în care nici Andre Duarte nu este refăcut complet. Fundașul a evoluat cu probleme medicale în meciul cu FC Argeș, scor 2-0, iar staff-ul roș-albaștrilor a monitorizat atent situația â, pentru a evita o eventuală accidentare mai gravă.

Mihai Popescu a trecut printr-o accidentare extrem de serioasă în octombrie 2025, când a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în meciul România - Austria, câștigat cu 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

28 de meciuri a disputat Mihai Popescu pentru FCSB în sezonul 2025/26. A marcat un gol în meciul din playout cu Oțelul, scor 4-0

Fundașul a lipsit aproximativ șase luni, însă prestațiile solide de la revenire i-au convins pe oficialii FCSB să-i prelungească contractul până în vara anului 2028.

Pentru FCSB urmează debutul în preliminariile Conference League. Prima manșă a duelului cu Auda din turul doi este programată joi, de la ora 20:45.

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