Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Mihai Popescu FOTO Sport Pictures
Superliga

Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 18:33
  • Mihai Popescu mai are de așteptat până la revenirea pe teren, însă veștile primite de staff-ul FCSB sunt încurajatoare.
  • În ultimele zile au existat temeri că fundașul central de 33 de ani ar fi suferit o nouă ruptură de ligamente încrucișate, însă situația este mult mai puțin gravă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, a fost vorba doar despre o sperietură. Mihai Popescu se confruntă cu o inflamație a ligamentelor, diagnostic primit după efectuarea unui tratament PRP, fără să existe o nouă ruptură.

În aceste condiții, fundașul va mai avea nevoie de o perioadă de repaus de cel puțin o săptămână, sau zece zile, înainte de a reveni la antrenamente.

Stanciu, direct în vinclu! FOTO. Căpitanul naționalei este de neoprit în China. A marcat pentru a  treia etapă consecutiv. Și ce gol
Citește și
Stanciu, direct în vinclu! FOTO. Căpitanul naționalei este de neoprit în China. A marcat pentru a treia etapă consecutiv. Și ce gol
Citește mai mult
Stanciu, direct în vinclu! FOTO. Căpitanul naționalei este de neoprit în China. A marcat pentru a  treia etapă consecutiv. Și ce gol

Cât mai lipsește Mihai Popescu

Din acest motiv, Popescu va rata dubla manșă cu Auda din Confecence League, dar și partida de campionat cu Csikszereda.

Există însă șanse ca acesta să fie inclus pe foaia de joc la meciul cu Farul din etapa 3, dacă recuperarea va decurge conform planului stabilit de staff-ul medical.

Veștile sunt cu atât mai importante pentru FCSB, în condițiile în care nici Andre Duarte nu este refăcut complet. Fundașul a evoluat cu probleme medicale în meciul cu FC Argeș, scor 2-0, iar staff-ul roș-albaștrilor a monitorizat atent situația â, pentru a evita o eventuală accidentare mai gravă.

Mihai Popescu a trecut printr-o accidentare extrem de serioasă în octombrie 2025, când a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în meciul România - Austria, câștigat cu 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

28
de meciuri a disputat Mihai Popescu pentru FCSB în sezonul 2025/26. A marcat un gol în meciul din playout cu Oțelul, scor 4-0

Fundașul a lipsit aproximativ șase luni, însă prestațiile solide de la revenire i-au convins pe oficialii FCSB să-i prelungească contractul până în vara anului 2028.

Pentru FCSB urmează debutul în preliminariile Conference League. Prima manșă a duelului cu Auda din turul doi este programată joi, de la ora 20:45.

VIDEO FCSB - FC Argeș 2-0. Bîrligea a marcat primul gol al sezonului pentru roș-albaștri

Citește și

Săgeți înainte de finala CM Laporte înțeapă Argentina: „Arbitrii trec cu vederea!” + Replică dură: „Nu face pe durul!”
Campionatul Mondial
17:56
Săgeți înainte de finala CM Laporte înțeapă Argentina: „Arbitrii trec cu vederea!” + Replică dură: „Nu face pe durul!”
Citește mai mult
Săgeți înainte de finala CM Laporte înțeapă Argentina: „Arbitrii trec cu vederea!” + Replică dură: „Nu face pe durul!”
De ce nu-și face griji Infantino Câte țări îl susțin oficial pe președintele FIFA pentru un nou mandat, chiar și după scandalul Balogun
Campionatul Mondial
17:51
De ce nu-și face griji Infantino Câte țări îl susțin oficial pe președintele FIFA pentru un nou mandat, chiar și după scandalul Balogun
Citește mai mult
De ce nu-și face griji Infantino Câte țări îl susțin oficial pe președintele FIFA pentru un nou mandat, chiar și după scandalul Balogun

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
accidentare liga 1 Mihai Popescu fcsb
Știrile zilei din sport
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Campionatul Mondial
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Citește mai mult
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Campionatul Mondial
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Citește mai mult
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Campionatul Mondial
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Citește mai mult
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Superliga
00:13
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Citește mai mult
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
02:49
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Campionate
18.07
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Citește mai mult
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Superliga
18.07
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Citește mai mult
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Superliga
18.07
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Citește mai mult
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
B365
18.07
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
Citește mai mult
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share