Mircea Lucescu (79 de ani) a fost oficial prezentat ca noul selecționer al României.

„Il Luce” a ținut să precizeze că va fi obiectiv în ceea ce privește selecția jucătorilor și nu va ține cont de trecutul său dinamovist sau rapidist.

Mircea Lucescu a revenit oficial în antrenorat și a preluat naționala României, după refuzul lui Gheorghe Hagi (59 de ani), la 38 de ani distanță de la ultimul mandat.

Mircea Lucescu: „Rivalitatea face competiția mai puternică”

Artizanul rivalității dintre Dinamo și Steaua, de la mijlocul anilor '80, Lucescu a precizat că nu va ține cont de părerile altora și va fi cât se poate de obiectiv în ceea ce privește selecția jucătorilor.

„ Nu pot să iau în considerare ce spune unul sau altul, în funcție de interes . Eu sunt acum la echipa națională.

Rivalitatea Dinamo - Steaua a fost pozitivă pentru fotbalul românesc, rivalitățile împingeau fotbalul și performanțele înainte.

Am o relație foarte bună și cu Gigi Becali, au fost momente în care puteam să preiau Steaua”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Lucescu: „Nu m-am atașat de o singură echipă”

Totodată, „Il Luce” a dezvăluit că a pus mereu fotbalul pe primul plan și că nu este atașat de nici o echipă.

„Nu m-am atașat de o singură echipă și simbolului pe care o echipă îl aducea. Am pus în prim-plan fotbalul . Am trecut de la o rivală la alta, pe unde am fost. De la Dinamo la Rapid, în Turcia de la Galatasaray la Beșiktaș, în Ucraina de la Șahtior la Dinamo Kiev.

Eu am considerat permanent că rivalitatea face competiția mai puternică. N-am niciun fel de parti-pris-uri în legătură cu o echipă sau alta. Merg la jocurile tuturor echipelor, discut cu toată lumea, dau sfaturi atât cât pot”, a adăugat acesta.

Cariera sa de antrenor se întinde pe 6 decenii

Mircea Lucescu (29 iulie 1945, București) este unul dintre cei mai de succes jucători și antrenori români din istorie.

A câștigat de 7 ori titlul în România ca jucător, cu Dinamo București, și a mai evoluat la Știința București și la Corvinul Hunedoara.

Cariera sa de antrenor se întinde pe 6 decenii (începută în 1978) și include echipe importante din România, precum Dinamo, Rapid, Corvinul și naționala, dar și din străinătate, cum ar fi Brescia, Inter Milano, Galatasaray, Șahtior Donețk sau naționala Turciei.

Trofeele lui Mircea Lucescu din postura de antrenor:

titlul cu Dinamo în 1990, Cupa României în 1986 și 1990

titlul cu Rapid în 1999, Cupa României în 1998, Supercupa României în 1999

titlul cu Galatasaray în 2002, Cupa UEFA în 2000

titlul cu Beșiktaș în 2003

titlul cu Șahtior în 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, Cupa Ucrainei în 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, Supercupa Ucrainei în 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, Cupa UEFA în 2009

Supercupa Rusiei cu Zenit 2016

titlu cu Dinamo Kiev 2021, Cupa Ucrainei în 2021, Supercupa Ucrainei în 2020

Lucescu la Dinamo, cu Mateuț și Cămătaru, la finalul anilor '80

Programul echipei naționale a României în 2024, cu Lucescu antrenor