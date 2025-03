San Marino - România 1-5. Mircea Lucescu (79 de ani) a tras primele concluzii după meciul de la Serravalle.

Selecționerul s-a supărat după comentariile primite în momentul în care l-a criticat pe Mihai Popescu, pentru golul primit cu Bosnia.

Mircea Lucescu a răbufnit după meciul din această seară, pentru modul în care a fost tratat după ce a criticat apărarea la golul Bosniei și a venit cu câteva direcții după victoria din San Marino.

Mircea Lucescu: „Eu pot să plec oricând dacă sunt tratat așa”

„Am fost foarte deranjat de modul cum au interpretat unii în comentarii ce am explicat eu la faza golului Bosniei.

Eu am încercat să explic. Acolo a fost o greșeală de cunoaștere, de joc. Mulți nu au înțeles ce vreau să spun și au interpretat greșit. Eu când critic sau cert pe cineva, o fac ca un profesionist, nu cu răutate, o fac cu înțelegere, cu prietenie.

La vârsta mea eu nu-mi permit s-o fac altfel. Și am fost foarte nemulțumit de niște comentarii. Eu sunt la echipa națională să ajut, în orice moment pot să plec dacă sunt tratat cu comentarii de genul acesta.

Am mai spus-o și o repet, echipa asta a reușit, cu o dăruire extraordinară, dar nu e de ajuns, trebuie să începem să jucăm, să dominăm adversarul, eram la sub 50% întotdeauna. Trebuie să fii o echipă competitivă”, a declarat Lucescu după meci, la Prima TV.

Mircea Lucescu, despre victoria cu San Marino

Lucescu e mulțumit de victoria obținută, dar vrea mai mult de la elevii săi în partidele următoare:

„I-am felicitat, pentru că 60 de minute au jucat cum au trebuit să joace, cu o echipă mică, fără atât de multă experiență.

N-ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat după minutul 60, chiar dacă am introdus alți jucători, cei cu experiență ar fi trebuit să-i ajute pe cei care au debutat.

Am pregătit jocul bine, le-am spus ce trebuie să facă. Am început iarăși destul de slab, 3 pase le-am dat adversarului, iar asta îi dă curaj. După, am făcut ce trebuie, un joc rapid.

Drăguș a lăsat de dorit, pentru că ar fi trebuit să atace spațiile, colțul scurt. Dar una peste alta am fost mulțumit. Golurile nu au venit în urma unor faze care să ducă jucătorii noștri în fața porții după 8-9 pase consecutive.

I-am felicitat pe băieți, dar le-am și atras atenția, pentru că atunci când ne relaxăm, pierdem. Ca și cu Bosnia, ați văzut, o înlănțuire de greșeli care ne-a luat 3 puncte importante.

Cum am pierdut cu Bosnia, putem și noi să câștigam la ei, putem să câștigam și la Viena, dar cu speranța că și ei vor începe să joace. Eu stau cu ei 3 zile și e greu și pentru mine să-i mulțumesc atunci când ei au nemulțumiri că nu joacă sau alte lucruri”.