Rădoi cere iertare  Antrenorul a plecat capul în fața lui Cârțu: „ Trebuie să mi-o asum ” + Cum l-a convins Rotaru și ce obiectiv are

Mirel Rădoi (43 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al echipei Universitatea Craiova.

Fostul selecționer i-a cerut iertare lui Sorin Cârțu (69 de ani) pentru modul în care a părăsit clubul în urmă cu doi ani.

Obiectivul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova este câștigarea campionatului.

Mirel Rădoi s-a întors pe „Ion Oblemenco” după doi ani și i-a luat locul lui Constantin Gâlcă pe banca Universității Craiova.

Mirel Rădoi, prezentat oficial la Universitatea Craiova: „Îmi cer scuze față de Sorin Cârțu”

În urmă cu doi ani, în momentul în care a plecat din Bănie, Rădoi s-a contrat cu Sorin Cârțu, legendă a clubului. Antrenorul a ținut să-și ceară scuze public pentru cele întâmplate.

„Sunt fericit și entuziasmat, o nouă provocare, oarecum cred că nu este întâmplare prezența mea aici. În tot acest timp de 9 luni de când sunt liber, au fost peste 10-11 oferte în care niciuna nu a fost concretă până la capăt, cea mai rapidă a fost cea de la Universitatea Craiova.

În momentul când am luat decizia să plec acum 2 ani, aveam sentimentul în fiecare zi după ce am plecat că va trebui să mă întorc pentru că ceea ce am făcut la momentul respectiv era greșit.

Dacă am făcut o greșeală publică, trebuie să mi-o asum tot public și în momentul ăsta vreau să-mi cer scuze față de nea Sorin pentru că trebuia să fiu mult mai echilibrat.

Și vis-a-vis de antrenorul Sorin Cârțu, mult mai atent trebuia să fiu de omul Sorin Cârțu, este o de o seamă cu tatăl meu și este primul antrenor care m-a debutat de la juniori la seniori.

Chiar mi-am dorit să fac lucrul ăsta într-o conferință de presă, nu am vrut să o fac așa, dacă o făceam la o televiziune nu era toată lumea de acord.

Am vrut să o fac în momentul ăsta pentru că asta am simțit în cei doi ani de zile și, din păcate, cred că asta mi-a lipsit în mandatul precedent, sper ca în acești doi ani de zile să fi învățat din greșelile mele și să încerc să fiu mult mai echilibrat”, a declarat Mirel Rădoi.

E o onoare să prezint întoarcerea lui Mirel Rădoi în clubul acesta, a fost singura variantă pentru noi, mă bucur că se întoarce, sunt sigur că va termina ce a fost lăsat înainte. Toată lumea are încredere mare în capacitatea lui. Voiam să mulțumesc domnului Costel Gâlcă pentru munca depusă. Din păcate, nu s-a reușit și mergem mai departe, acum antrenor este Mirel Rădoi, suntem toți uniți, pregătiți să punem clubul unde trebuie să fie. Mario Felgueiras, manager sportiv la Universitatea Craiova

Rădoi, despre cum l-a convins Rotaru să revină la Craiova: „A fost simplu”

Rădoi a dezvăluit că a ajuns foarte rapid la un acord cu patronul Mihai Rotaru. A fost convins de modificările în bine pe care le-a găsit în cadrul clubului:

„Lucrurile au fost foarte simple. După discuția noastră, în câteva minute (n.r. - au ajuns la un acord).

Auzisem lucrurile care se întâmplă, clubul este într-o continuă dezvoltare, după doi ani l-am găsit mult mai organizat, cu mult mai mulți oameni în toate departamentele.

Fiecare știm exact ce avem de făcut. Nu am discutat doar despre echipa de fotbal, ci despre toate departamentele, cum se întâmplă lucrurile, cum este organizat clubul. A fost mult mai ușor să accept.

Lucrurile în mare se știau dinainte, eu și domnul Rotaru ne știm și cu bune și cu rele, în această perioadă am mai vorbit, eu am fost la alte echipe și eram interesat de jucătorii Universității Craiova, nu am putut să îi iau la echipele unde am fost.

Noi am mai ținut legătura, dar niciodată nu a fost atât de simplu și sigur ca acum să mă întorc la Universitatea Craiova. Nu s-a pus niciodată problema ca domnul Rotaru să mă sune în timpul unui mandat al unui antrenor”.

Ar fi foarte ușor și pentru noi dacă am ști că doar un anumit lucru duce la realizarea mai multor puncte, e clar că ceva nu funcționează în momentul ăsta, va trebui să schimbăm câte puțin. Dacă voi încerca să abordez o situație total diferită, urmând 3 partide în 6 zile, s-ar putea să fac mai mult rău decât bine echipei, fizic și tactic. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Rădoi, cerință pentru jucători: „Adversarii să simtă că au un meci foarte dificil pe Ion Oblemenco”

Antrenorul își dorește ca Universitatea Craiova să redevină o forță pe teren propriu.

„Ar fi important ca atunci când jucăm acasă, adversarul chiar să simtă asta, când intră pe Ion Oblemenco să simtă că au un meci foarte dificil, nu că în fața lor e Mirel Rădoi, să simtă că pe terenul Universității Craiova, cel puțin aici, este cum era când eram eu jucător.

Am fost căpitan de echipă la Steaua, am jucat meciuri de Champions League, Europa League, echipa națională, Campionatul European, nu se câștiga absolut deloc, ba chiar am pierdut meciuri.

Aș vrea ca jucătorii să-și aducă aminte, să se uite la clipuri, cum era Ion Oblemenco înainte”.

Vedem că suporterii sunt în număr din ce în ce mai mic la ultimele partide de acasă. E clar că noi avem o problemă cu toții și e datoria noastră să îi facem să se întoarcă la stadion. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Obiectivul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: „Campionatul”

Universitatea Craiova și-a dorit titlul în ultimele sezoane, iar acest lucru nu s-a schimbat nici după sosirea lui Rădoi. Antrenorul spune însă că lucrurile trebuie să fie făcute pas cu pas.

„Victoria cu Iași. Dacă vorbim de un obiectiv primar, campionatul. Până la acel obiectiv primar, avem un obiectiv secundar. Nu putem câștiga campionatul dacă nu suntem în play-off.

Cel mai important moment e duminică, cele trei puncte cu Iași. Când vom avea asigurată matematic calificarea în play-off, atunci vom putea să vorbim de următoarele obiective, campionatul și Cupa.

Nu vreau să vorbesc despre cuvinte mărețe, trebuie să fim siguri că participarea noastră la finalul sezonului regular este în primele 6”.

Din ce am văzut la televizor, Universitatea Craiova trebuie să fie mult mai în față decât este în acest moment. Trebuia să fie în locurile 1-3. Avem 5 puncte până la primul loc sau 5 puncte până la locul 9. Dintr-o greșeală, poți să te afli în nisipuri mișcătoare. Jucătorii vor trebui să se adapteze, nu e ușor, venind un alt antrenor, alte idei, alte exerciții, dar de asta sunt atât de bine plătiți la Universitatea Craiova încât trebuie să se adapteze la fiecare antrenor care vine cu alte cerințe. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Ce vrea să schimbe Rădoi la Craiova: „Organizarea defensivă și eficiența în fața porții”

Rădoi știe deja care sunt cele mai mare probleme ale echipei. Pe lângă aspectele tactice, își dorește ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine.

„Trebuie să vorbim de organizarea defensivă, eficiența în fața porții a lipsit și în mandatul meu și la toți cei care au urmat după mine.

Putem să găsim diferite scuze, terenul, oboseală, valoarea jucătorului, apărarea, portarul a fost foarte inspirat, putem să găsim motive, dar cred că nu mai putem să găsim scuze și motive, va trebui să știm că scopul nostru este să câștigăm cele trei puncte.

Vreau să văd jucători care nu intră relaxați în timpul jocului, când arbitrul a fluierat partida, să-i văd că au luat cuțitul în dinți și au început să-l arunce pe câmpul de luptă”.

Pentru mine e mai important sistemul în care vom juca mingea sau când nu o vom avea, decât sistemul inițial de joc. Toate echipele în toate campionatele asta fac. Nu poți să spui despre o echipă că joacă 4-4-2 și o să-i vezi 4-4-2 ofensiv sau 4-4-2 defensiv sau 4-4-2 în tranziție. Am un sistem în minte, dar va trebui să vedem cum răspund jucătorii și cât de repede înțeleg lucrurile. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Rădoi, despre Mitriță: „Nu cred că vor fi probleme”

Rădoi spune că nu înțelege de ce Alexandru Mitriță este considerat un jucător-problemă.

„Cine se teme de Mitriță, nu-l cunoaște. Îl știu, l-am avut la echipa națională, cel mai scund jucător de pe teren a câștigat meciul cu capul din corner.

Deci îl știu pe Mitriță sau « Piticu'», așa cum îi spun eu, n-am avut niciun fel de problemă că nu s-a antrenat de fiecare dată sau că a răspuns.

Probabil că cei care vorbesc nu-l cunosc personal. Din exterior, dacă vezi o fază în care se întoarce cu spatele, poate că pur și simplu are o problemă, nu că ignoră pe cineva. Chiar nu cred că vor fi probleme”.

Mirel Rădoi nu aflase că Dinu Gheorghe a murit

Fostul selecționer a aflat în timpul conferinței de presă că Dinu Gheorghe a murit. În trecut, fostul președinte al Rapidului a vrut să-l transfere pe fotbalistul Rădoi, însă acesta a ajuns de la Extensiv Craiova la Steaua.

„Nu cred (n.r. - că Dinu Gheorghe a murit). Când? Doamne, Dumnezeu să-l odihnească, acum 10 zile, 2 săptămâni, m-am întâlnit cu dânsul. Dumnezeu să-l ierte.

Nu știu asta de la domnul Dinu Vamă (n.r. - că l-au vrut la Rapid), mi-a zis domnul Copos că ar fi vrut la momentul respectiv, dar nu mă lăsa nea Sorin la Rapid.

Când eram copil am ținut cu Universitatea Craiova, dar n-am ajuns niciodată, am ajuns la Steaua.

Important e să simți că-ți dai viața pentru clubul ăla. Să fii dedicat 200% pentru clubul ăla, care te apreciază, te plătește, are așteptări de la tine.

Nu pot să fiu prezent la Craiova și să mă gândesc la alte echipe. Nu am cum. Așa sunt eu făcut, indiferent unde am jucat, unde voi fi peste 6 luni, acum sunt la Craiova, nu voi trăi altceva decât alb-albastru.

Lucrurile sunt simple și cred că asta așteaptă și spectatorii și de la jucători și de la antrenori”.