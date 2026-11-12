Nicolae Dică (46 de ani), fost jucător și antrenor la FCSB, a comentat conflictul dintre Gigi Becali (68 de ani) și Mihai Stoica (61 de ani).

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Patronul clubului a anunțat astăzi că oficialul a decis să se despartă de gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

Nicolae Dică dezvăluie ce se întâmpla între Becali și Mihai Stoica: „Erau perioade în care nu vorbeau”

Nicolae Dică a lucrat cu Mihai Stoica atât ca fotbalist, cât și ca antrenor și consideră că experiența acestuia ar fi trebuit valorificată în continuare la FCSB.

„Am lucrat cu Mihai Stoica atât ca antrenor, cât și ca jucător. Dacă îl ai în club, trebuie să știi să te folosești de el. Eu aș putea spune orice, dar este omul care te poate ajuta.

Poți să spui orice despre el, dar nu că nu se pricepe la fotbal. Știu cât de pasionat este și cât de mult urmărește fiecare jucător”, a declarat Dică, potrivit digisport.ro.

FOTO. FCSB - Corvinul 0-1

„ N-avea cum să facă asta MM”

Transferul lui Aymen Boutoutaou a fost unul dintre motivele tensiunilor dintre Becali și Stoica.

Patronul FCSB este nemulțumit de evoluțiile fotbalistului și i-a reproșat lui Mihai Stoica faptul că nu l-ar fi urmărit suficient înainte de a-l aduce la echipă.

„Am văzut ce a zis domnul Becali, că MM nu s-ar fi uitat la Boutoutaou. Nu avea cum să se întâmple asta, știu foarte bine.

Când eram acolo, era primul care urmărea jucătorii, iar dintre cei pe care credea că îi putem aduce, îmi spunea să îi urmăresc și eu.

Boutoutaou a marcat 4 goluri în cele 16 meciuri disputate pentru FCSB, două dintre ele în victoria cu Rapid, scor 4-1, în care roș-albaștrii au revenit de la 0-1.

Acum dau puțin din casă. Și în mandatul meu au avut niște divergențe, perioade în care MM și domnul Becali nu vorbeau, dar apoi își reveneau și nu mai era nicio problemă Nicolae Dică, fost antrenor la FCSB

Nicolae Dică a pregătit-o pe FCSB în două perioade, între iunie 2017 și decembrie 2018, respectiv iulie și noiembrie 2022. În niciunul dintre cele două mandate nu a reușit să câștige un trofeu.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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