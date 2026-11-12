Daniel Pancu (49 de ani) și Gică Craioveanu (58 de ani) au comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB.

Gigi Becali a anunțat astăzi că oficialul a decis să se despartă de gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

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Atât antrenorul Rapidului, cât și fostul mare internațional consideră că plecarea lui MM Stoica reprezintă o pierdere importantă pentru FCSB.

Daniel Pancu, după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „O pierdere pentru ei”

„E o pierdere pentru ei. Le va fi mai greu fără el. Am colaborat puțin cu MM la Vaslui când eram jucător și el a fost pentru o perioadă președinte, ne-am înleles foarte bine, dar a fost scurt. Nu am avut momente tensionate între noi”, a declarat Daniel Pancu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Gică Craioveanu: „Era o emblemă a FCSB-ului ”

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Sunt 16 ani de când era acolo. A făcut performanță, e clar că este un om al clubului, bineînțeles, cu plusuri și minusuri. Era o emblemă a FCSB-ului.

Depinde de el dacă se va întoarce. Eu sunt convins că domnul Becali l-ar lua înapoi, pentru că a făcut prea multe”, a declarat și Gică Craioveanu.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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