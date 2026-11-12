„Beam bere și mâncam la Mc mult prea des” Fostul câștigător al UCL răspunde criticilor: „Viața e prea scurtă ca să nu faci ce-ți dorești”

Niklas Sule (31 de ani), fostul fundaș central de la Bayern și Borussia Dortmund, a oferit un interviu în care povestit ce obiceiuri nesănătoase avea când era fotbalist profesionist.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Niklas Sule s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, iar acum evoluează pentru SV Tiefenbach, o echipă de amatori din liga a noua din Germania.

Pe finalul carierei, fostul fundaș a neglijat stilul de viață pe care trebuia să îl aibă un sportiv profesionist, iar lipsa sa de formă a stârnit numeroase discuții.

Niklas Sule, dezvăluiri despre cariera sa: „Viața este prea scurtă ca să nu faci ceea ce îți dorești”

Sule a fost în centrul atenției înainte de finala Ligii Campionilor din anul 2024, atunci când Borussia Dortmund a întâlnit-o pe Real Madrid (0-2).

Înainte de acel meci, forma fizică a fostului fundaș a stârnit multe controverse, acesta având kilograme în plus.

🚨 Niklas SÜLE 🇩🇪 revient sur son hygiène de vie pendant sa carrière pro 👇 : 🗣️ « J’ai peut-être bu trois bières et mangé au McDonald’s un peu trop souvent pendant ma carrière pro. Je ne voulais pas me dire : “Pendant les 15 prochaines années, je ne vais vivre que pour ça.” LA VIE EST TROP COURTE. » 🎙️ After the Final Whistle — Actu Foot (@ActuFoot_) November 11, 2026

În cadrul podcastului „După fluierul final”, Niklas Sule a vorbit despre obiceiurile nesănătoase pe care le avea în timpul carierei.

„Poate că am băut bere și am mâncat la McDonald’s mult prea des în timpul carierei mele. Nu am vrut să fiu concentrat timp de 15 ani doar pe fotbal, îmi plăcea să mă bucur de viață. Viața este prea scurtă ca să nu faci ceea ce îți dorești”, a declarat Sule, conform as.com.

Fostul fundaș al lui Bayern și al Borussiei Dortmund a vorbit și despre decizia sa de a juca la o echipă de amatori din liga a noua.

Nu vreau să vină cinci, șase sau șapte echipe de televiziune să mă urmărească la primele mele meciuri din liga a noua. Vreau doar să joc fotbal și să beau o bere cu prietenii mei. Niklas Sule

Germanul a explicat și de ce nu este activ pe rețelele de socializare:

„Nu mă număr printre cei care iubesc rețelele sociale. Nu am cont de Instagram. Desigur, m-ar fi putut ajuta de-a lungul carierei. Probabil aș fi obținut mai multe contracte de sponsorizare.

Cu siguranță am pierdut bani pentru că nu am fost prezent pe rețelele sociale, dar nu a fost o prioritate pentru mine.

Cred că unul dintre cele mai rele lucruri pe care le pot face oamenii este să se compare constant cu ceilalți, iar Instagram încurajează acest comportament”, a mai adăugat Sule.

60 de milioane de euro a fost cea mai ridicată cotă de piață a lui Niklas Sule, în 2019, atunci când evolua la Bayern Munchen

Cariera lui Niklas Sule

Niklas Sule și-a început cariera la academia celor de la Walldorf, apoi a mai jucat pentru juniorii lui Eintracht Frankfurt și Darmstadt.

În 2010, a fost transferat de Hoffenheim, acolo unde a jucat inițial pentru formațiile U17 și U19. În 2013 a făcut pasul la echipa mare, acolo unde a jucat 4 sezoane.

Sule a fost transferat de Bayern Munchen în 2017, formație alături de care a cucerit Liga Campionilor. Bavarezii plăteau atunci 20 de milioane de euro în schimbul său.

După 5 ani petrecuți la Munchen, Niklas Sule a fost transferat de rivala Borussia Dortmund, formație pentru care a jucat până la finalul sezonului trecut.

Cifrele lui Niklas Sule:

Bayern : 171 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive

: 171 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive Hoffenheim : 117 meciuri, 8 goluri, 4 pase decisive

: 117 meciuri, 8 goluri, 4 pase decisive Borussia Dortmund: 110 meciuri, 3 goluri, 5 pase decisive

Trofeele câștigate de Sule de-a lungul carierei, toate alături de Bayern Munchen:

1X Liga Campionilor

5X Bundesliga

1X Supercupa Europei

2X Cupa Germaniei

1X Mondialul Cluburilor

4X Supercupa Germaniei

49 de selecții a strâns Niklas Sule la naționala Germaniei. A marcat un gol

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport