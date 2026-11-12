„Beam bere și mâncam la Mc mult prea des” Fostul câștigător al UCL răspunde criticilor: „Viața e prea scurtă ca să nu faci ce-ți dorești”
Niklas Sule
Campionate

„Beam bere și mâncam la Mc mult prea des” Fostul câștigător al UCL răspunde criticilor: „Viața e prea scurtă ca să nu faci ce-ți dorești”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 12:32
  • Niklas Sule (31 de ani), fostul fundaș central de la Bayern și Borussia Dortmund, a oferit un interviu în care povestit ce obiceiuri nesănătoase avea când era fotbalist profesionist.
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Niklas Sule s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut, iar acum evoluează pentru SV Tiefenbach, o echipă de amatori din liga a noua din Germania.

Pe finalul carierei, fostul fundaș a neglijat stilul de viață pe care trebuia să îl aibă un sportiv profesionist, iar lipsa sa de formă a stârnit numeroase discuții.

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Niklas Sule, dezvăluiri despre cariera sa: „Viața este prea scurtă ca să nu faci ceea ce îți dorești”

Sule a fost în centrul atenției înainte de finala Ligii Campionilor din anul 2024, atunci când Borussia Dortmund a întâlnit-o pe Real Madrid (0-2).

Înainte de acel meci, forma fizică a fostului fundaș a stârnit multe controverse, acesta având kilograme în plus.

În cadrul podcastului „După fluierul final”, Niklas Sule a vorbit despre obiceiurile nesănătoase pe care le avea în timpul carierei.

Poate că am băut bere și am mâncat la McDonald’s mult prea des în timpul carierei mele. Nu am vrut să fiu concentrat timp de 15 ani doar pe fotbal, îmi plăcea să mă bucur de viață. Viața este prea scurtă ca să nu faci ceea ce îți dorești”, a declarat Sule, conform as.com.

Fostul fundaș al lui Bayern și al Borussiei Dortmund a vorbit și despre decizia sa de a juca la o echipă de amatori din liga a noua.

Nu vreau să vină cinci, șase sau șapte echipe de televiziune să mă urmărească la primele mele meciuri din liga a noua. Vreau doar să joc fotbal și să beau o bere cu prietenii mei. Niklas Sule

Germanul a explicat și de ce nu este activ pe rețelele de socializare:

Nu mă număr printre cei care iubesc rețelele sociale. Nu am cont de Instagram. Desigur, m-ar fi putut ajuta de-a lungul carierei. Probabil aș fi obținut mai multe contracte de sponsorizare.

Cu siguranță am pierdut bani pentru că nu am fost prezent pe rețelele sociale, dar nu a fost o prioritate pentru mine.

Cred că unul dintre cele mai rele lucruri pe care le pot face oamenii este să se compare constant cu ceilalți, iar Instagram încurajează acest comportament”, a mai adăugat Sule.

60 de milioane de euro
a fost cea mai ridicată cotă de piață a lui Niklas Sule, în 2019, atunci când evolua la Bayern Munchen

Cariera lui Niklas Sule

Niklas Sule și-a început cariera la academia celor de la Walldorf, apoi a mai jucat pentru juniorii lui Eintracht Frankfurt și Darmstadt.

În 2010, a fost transferat de Hoffenheim, acolo unde a jucat inițial pentru formațiile U17 și U19. În 2013 a făcut pasul la echipa mare, acolo unde a jucat 4 sezoane.

Sule a fost transferat de Bayern Munchen în 2017, formație alături de care a cucerit Liga Campionilor. Bavarezii plăteau atunci 20 de milioane de euro în schimbul său.

După 5 ani petrecuți la Munchen, Niklas Sule a fost transferat de rivala Borussia Dortmund, formație pentru care a jucat până la finalul sezonului trecut.

Cifrele lui Niklas Sule:

  • Bayern: 171 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive
  • Hoffenheim: 117 meciuri, 8 goluri, 4 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 110 meciuri, 3 goluri, 5 pase decisive

Trofeele câștigate de Sule de-a lungul carierei, toate alături de Bayern Munchen:

  • 1X Liga Campionilor
  • 5X Bundesliga
  • 1X Supercupa Europei
  • 2X Cupa Germaniei
  • 1X Mondialul Cluburilor
  • 4X Supercupa Germaniei
49 de selecții
a strâns Niklas Sule la naționala Germaniei. A marcat un gol

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