Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău"
Publicat: 07.05.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 07.05.2026, ora 14:20
  • Niklas Sule (30 de ani), fundașul central al Borussiei Dortmund, se va retrage din activitate la finalul acestui sezon, când îi va expira și contractul.

Stoperul german a luat această decizie după accidentarea la genunchi suferită în meciul cu Hoffenheim, 1-2, de pe 18 aprilie. Atunci, Sule a ieșit de pe teren în minutul 42, fiind înlocuit de Ramy Bensebaini.

Niklas Sule se retrage la finalul acestui sezon

În cadrul podcastului Spielmacher, Niklas Sule a anunțat că se va retrage din fotbal. Fostul câștigător al Ligii Campionilor a simțit că trebuie să se oprească după accidentarea suferită în meciul din etapa 30 din Bundesliga.

„Îmi voi încheia cariera în această vară. Ceea ce am simțit atunci când medicul echipei a făcut testul «drawer» (n.r. - un test pentru depistarea unei posibile rupturi de ligamente încrucișate) în vestiar, după meciul de la Hoffenheim.

S-a uitat la fizioterapeut și a dat din cap, iar acesta a făcut la fel pentru că nu simțea nicio rezistență (n.r. - la genunchi). Am intrat la duș și am plâns zece minute. În acel moment am crezut că «ligamentul este rupt».

Când am făcut RMN-ul a doua zi și am primit vestea bună, că nu era vorba despre o ruptură de ligamente, am fost în proporție de o mie la sută sigur că este momentul să mă opresc.

Nu-mi puteam imagina ceva mai rău decât să încep să mă bucur de viață, să fiu liber, să merg în vacanțe, să petrec timp cu copiii mei, iar apoi să trebuiască să trec prin a treia ruptură de ligamente încrucișate”, a declarat Niklas Sule, conform bvb.de.

60 milioane de euro
a fost cea mai ridicată cotă de piață a lui Niklas Sule, în 2019, când evolua la Bayern Munchen. 4 milioane de euro este actuala sa cotă

Niklas Sule: „Ce am simțit atunci mai trăisem o singură dată”

Niklas Sule a fost transferat de Borussia Dortmund în 2022, de la Bayern Munchen. Fundașul german a vorbit despre primul său sezon în tricoul galben-negru.

„Ce am trăit în primul meu an, când am fost atât de aproape să câștigăm titlul, seara petrecută la hotel, drumul spre stadion. Ce am simțit atunci mai trăisem o singură dată, înainte de debutul meu ca profesionist: emoțiile, adrenalina, agitația.

A fost unul dintre cele mai intense momente din viața mea, înaintea meciului cu Mainz. Nu știu dacă voi mai simți vreodată ceva asemănător”, a mai adăugat Sule.

Niklas Sule a mai vorbit și despre cei 4 ani petrecuți la Borussia Dortmund.

„Când mă uit înapoi la cei patru ani petrecuți la Dortmund, îmi vin în minte atât de multe momente frumoase. Atmosfera din vestiar, stadionul, vorbim despre 80.000 de oameni.

Fanii m-au primit mereu cu căldură. O să-mi lipsească enorm această perioadă și sentimentul de acasă pe care l-am avut aici.

Încă din prima zi am observat cum sunt oamenii din Dortmund: deschiși, calzi și sinceri. M-am identificat foarte mult cu asta. Copiii mei merg aici la grădiniță. Ne este foarte greu să plecăm”.

Din cauza accidentării suferite în meciul cu Hoffenheim, Sule a ratat următoarele două partide ale echipei sale: 4-0 cu Freiburg și 0-1 cu Borussia Monchengladbach.

12 meciuri
și un gol a reușit Niklas Sule în acest sezon pentru Borussia Dortmund

Cariera lui Niklas Sule

Niklas Sule și-a început cariera la academia celor de la Walldorf, apoi a mai jucat pentru juniorii lui Eintracht Frankfurt și Darmstadt.

În 2010, a fost transferat de Hoffenheim, acolo unde a jucat inițial pentru formațiile U17 și U19. În 2013 a făcut pasul la echipa mare, acolo unde a jucat 4 sezoane.

Sule a fost transferat de Bayern Munchen în 2017, formație alături de care a cucerit Liga Campionilor. Bavarezii plăteau atunci 20 de milioane de euro în schimbul său.

După 5 ani petrecuți la Munchen, Niklas Sule a fost transferat de rivala Borussia Dortmund, formație unde evoluează și în prezent și unde își va încheia cariera.

Cifrele lui Niklas Sule din carieră:

  • Bayern: 171 de meciuri, 7 goluri, 5 pase decisive
  • Hoffenheim: 117 meciuri, 8 goluri, 4 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 109 meciuri, 3 goluri, 5 pase decisive

Trofeele câștigate de Sule de-a lungul carierei. Toate au fost cucerite alături de Bayern Munchen:

  • 1X Liga Campionilor
  • 5X Bundesliga
  • 1X Supercupa Europei
  • 2X Cupa Germaniei
  • 1X Mondialul Cluburilor
  • 4X Supercupa Germaniei
49 de selecții
și un gol a bifat Niklas Sule la naționala Germaniei

