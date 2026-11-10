„Orgasm politic!” Premierul Pedro Sanchez a savurat din plin triumful Spaniei la Mondialul din SUA: „Să primim trofeul de la Trump...” +20 foto
Donald Trump a participat la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial din 2026 (Foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

„Orgasm politic!” Premierul Pedro Sanchez a savurat din plin triumful Spaniei la Mondialul din SUA: „Să primim trofeul de la Trump...”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 11:06
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 11:10
  • Premierul spaniol Pedro Sanchez (54 de ani) a găsit o satisfacție politică aparte în momentul în care naționala țării sale a primit trofeul Cupei Mondiale chiar din mâinile lui Donald Trump (80 de ani), președintele SUA.
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După ce Spania a învins Argentina în finala CM 2026, 1-0 după prelungiri, Trump a coborât pe gazon alături de Gianni Infantino, șeful FIFA, și a participat la festivitatea de premiere.

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Pedro Sanchez, despre triumful Spaniei la Mondialul din SUA: „Orgasm politic”

„Suntem campioni”, a spus liderul spaniol, potrivit europapress.es, adăugând amuzat: „Câștigarea Cupei Mondiale în Statele Unite și faptul că Trump a înmânat trofeul echipei naționale spaniole a fost pentru mine un orgasm politic”.

Afirmația vine într-un context diplomatic tensionat între Madrid și Washington, marcat de divergențe politice și declarații contradictorii între Pedro Sanchez și Donald Trump.

Relația dintre cei doi lideri a fost caracterizată de numeroase disensiuni, inclusiv în ceea ce privește politica externă și angajamentele de securitate ale aliaților NATO.

Sanchez a vorbit și despre performanțele echipei naționale, arătându-se încrezător că Spania va continua seria rezultatelor importante și la următoarea ediție a competiției:

„Dincolo de asta: am câștigat în Africa de Sud (n.r. CM 2010), am câștigat la New York (CM 2026), în 2030 este rândul nostru să câștigăm în Spania”.

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (9).jpg
Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (9).jpg

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Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (5).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (6).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (7).jpg
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Spania, în prim-planul organizării Cupei Mondiale din 2030

În cadrul aceleiași intervenții, premierul a abordat și organizarea Cupei Mondiale din 2030, turneu pe care Spania îl va găzdui împreună cu Portugalia și Maroc.

Una dintre temele aflate în discuție este atribuirea finalei, dar și distribuirea meciurilor între cele trei țări. Întrebat despre aceste dispute, Sanchez a amintit că decizia finală aparține FIFA.

Este o temă importantă. Acest lucru îl decide FIFA, dar este adevărat că suntem două țări care am organizat, sau care am lansat această idee, Spania și Portugalia. Europei îi revenea rândul prin rotație, și am cooptat o țară soră cum este Marocul. Pedro Sanchez, premierul Spaniei

Premierul a lăsat să se înțeleagă că țara sa va avea o contribuție majoră la desfășurarea turneului: „Cred că Spania este țara care va găzdui cele mai multe meciuri de la Cupa Mondială, așa este propus”.

Ediția din 2030 va avea o semnificație aparte, întrucât va marca centenarul primei Cupe Mondiale, organizate în Uruguay, în 1930.

Competiția va avea un format inedit, cu meciuri inaugurale disputate și în Uruguay, Argentina și Paraguay, înainte ca restul turneului să se desfășoare în Spania, Portugalia și Maroc.

Rămân însă de clarificat mai multe aspecte organizatorice, inclusiv desemnarea stadionului care va găzdui finala.

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