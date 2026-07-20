Trump a fost dubios din nou FOTO. Momentul în care președintele SUA a acaparat ceremonia de premiere de la finala CM 2026. Infantino l-a tras discret +20 foto
Donald Trump. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Trump a fost dubios din nou FOTO. Momentul în care președintele SUA a acaparat ceremonia de premiere de la finala CM 2026. Infantino l-a tras discret

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 03:10
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 03:13
  • Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, a coborât pe gazon alături de Gianni Infantino (56 de ani) și a participat la festivitatea de premiere a Campionatului Mondial din 2026.
  • În timpul ceremoniei, președintele FIFA l-a tras ușor pe Donald Trump spre marginea podiumului.
  • Infantino a încercat să evite scena din 2025, când Trump rămăsese în mijlocul jucătorilor lui Chelsea în momentul ridicării trofeului de la Campionatul Mondial al Cluburilor.
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Donald Trump, huiduit la ceremonia de premiere

Președintele american a urmărit finala din loja oficială, împreună cu Melania Trump, Infantino și mai mulți lideri și oficiali internaționali, moment în care a fost surprins într-un moment bizar alături de trofeul Cupei Mondiale. După meci, a coborât pe gazon pentru ceremonia finală.

Trump și președintele FIFA au fost întâmpinați cu huiduieli puternice în momentul în care au apărut pe teren pentru ceremonie.

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (15).jpg
Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (15).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (5).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (6).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (7).jpg
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Infantino l-a tras discret pe Trump spre marginea podiumului

Trump a dat mâna cu jucătorii Spaniei, le-a pus la gât medaliile, le-a adresat câteva cuvinte, apoi a rămas în zona podiumului înainte ca ibericii să ridice Cupa Mondială.

Cu puțin timp înainte ca Rodri și compania să se bucure de momentul culminant, căpitanul a părut să-i spună lui Trump să se dea la o parte, dar președintele SUA nu a reacționat și a continuat să discute cu jucătorii Spaniei.

Într-un final, Gianni Infantino s-a apropiat de el și l-a ghidat discret câțiva pași într-o parte, pentru a elibera scena înaintea momentului rezervat jucătorilor Spaniei.

Cu doar câteva zile înaintea finalei, Trump criticase dur Madridul pentru refuzul de a susține creșterea cheltuielilor NATO la 5% din PIB și numise Spania un „partener teribil” al Alianței. Acesta a mai afirmat: „Nu vreau să mai facem comerț cu ei”, potrivit Reuters.

Trump făcuse același lucru și la Mondialul Cluburilor

Scena a amintit de finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 2025, disputată tot pe MetLife Stadium.

Atunci, după ce Chelsea a învins-o pe PSG, scor 3-0, Trump a participat la ceremonia de premiere și a rămas pe podium inclusiv în momentul în care căpitanul Reece James a ridicat trofeul.

Gianni Infantino s-a retras atunci din centrul scenei, însă președintele american a rămas lângă jucătorii lui Chelsea în timpul celebrării.

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (10).jpg
Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (10).jpg

Galerie foto (39 imagini)

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (1).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (2).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (3).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (4).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (5).jpg
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