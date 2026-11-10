Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc! +6 foto
Foto: captură video
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Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 10:40
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 10:40
  • Dele Alli (30 de ani), fostul star al lui Tottenham, a fost surprins în timp ce purta tricoul marii rivale, Arsenal, în urma unui pariu pierdut.
  • Mijlocașul a stârnit furia fanilor lui Spurs și a încercat să se revanșeze, dar a făcut un gest deplasat.
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Fiind liber de contract de mai bine de un an, Dele Alli s-a concentrat în ultima perioadă pe transmisiuni live, alături de mai mulți creatori de conținut.

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VIDEO. Dele Alli a purtat tricoul lui Arsenal după un pariu pierdut. Apoi, i-a dat foc!

În cadrul unui livestream de pe platforma Twitch, Dele Alli s-a duelat cu iShowSpeed, un creator de conținut de pe YouTube, în mai multe meciuri de EAFC 27.

Miza a fost una uriașă. În cazul în care mijlocașul pierdea acele partide, trebuia să îmbrace tricoul lui Arsenal, marea rivală a lui Tottenham, formație pentru care a evoluat și strălucit în perioada 2015-2022.

Dele Alli a pierdut în cele din urmă pariul și a fost obligat să îmbrace tricoul „tunarilor”. A dristribuit ulterior fotografia într-un story pe Instagram.

Englezul a scris și mesajul: „Îmi pare rău, fani ai lui Spurs, dar un pariu e pariu”.

Dele Alli, în tricoul lui Arsenal. Foto: captură X/@ibfs_mag Dele Alli, în tricoul lui Arsenal. Foto: captură X/@ibfs_mag
Dele Alli, în tricoul lui Arsenal. Foto: captură X/@ibfs_mag

Mijlocașul a vrut să se revanșeze față de suporterii echipei alături de care s-a remarcat în fotbal și a postat ulterior o altă fotografie, de această dată cu tricoul lui Arsenal care era rupt, alături de un extinctor.

Alli a scris și mesajul: „Speed, un pariu e pariu! Dar asta este ceea ce se numește consecință”.

Fotbalistul englez a fost surprins în cadrul unei transmisiuni live în timp ce incendia tricoul marii rivale.

Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews
Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews

Galerie foto (6 imagini)

Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews Dele Alli a dat foc unui tricou a lui Arsenal. Foto: captură X/@TrueAFCNews
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Alli purta un costum de protecție și încerca să îi dea foc tricoului cu o brichetă. S-a filmat și în timp ce îl călca cu piciorul.

Dele Alli, fără angajament de un an

Dele Alli a ajuns la Tottenham în anul 2015, atunci când a fost transferat de la MK Dons pentru 6,6 milioane de euro. Mijlocașul englez s-a adaptat la formația londoneză, devenind treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

A jucat, în total, 269 de meciuri pentru Tottenham, în care a marcat 67 de goluri și a livrat 59 de pase decisive. Nu a reușit să câștige niciun trofeu.

În 2022 a fost cedat la Everton, acolo unde a jucat jumătate an, înainte să fie împrumutat în Turcia, la Beșiktaș.

S-a întors la Everton în 2023 și a mai jucat în Premier League timp de un sezon. A urmat o perioadă de 6 luni în care Alli nu și-a mai găsit angajament.

La începutul anului 2025, mijlocașul a semnat cu Como, una dintre revelațiile fotbalului italian. A rezistat aproape 8 luni la echipa antrenată acum de Cesc Fabregas.

Dele Alli este liber de contract de mai bine de un an.

37 de selecții
are Dele Alli pentru naționala Angliei. A marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive

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