Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!

- Dele Alli (30 de ani), fostul star al lui Tottenham, a fost surprins în timp ce purta tricoul marii rivale, Arsenal, în urma unui pariu pierdut.
- Mijlocașul a stârnit furia fanilor lui Spurs și a încercat să se revanșeze, dar a făcut un gest deplasat.
Fiind liber de contract de mai bine de un an, Dele Alli s-a concentrat în ultima perioadă pe transmisiuni live, alături de mai mulți creatori de conținut.
VIDEO. Dele Alli a purtat tricoul lui Arsenal după un pariu pierdut. Apoi, i-a dat foc!
În cadrul unui livestream de pe platforma Twitch, Dele Alli s-a duelat cu iShowSpeed, un creator de conținut de pe YouTube, în mai multe meciuri de EAFC 27.
Miza a fost una uriașă. În cazul în care mijlocașul pierdea acele partide, trebuia să îmbrace tricoul lui Arsenal, marea rivală a lui Tottenham, formație pentru care a evoluat și strălucit în perioada 2015-2022.
Dele Alli a pierdut în cele din urmă pariul și a fost obligat să îmbrace tricoul „tunarilor”. A dristribuit ulterior fotografia într-un story pe Instagram.
Englezul a scris și mesajul: „Îmi pare rău, fani ai lui Spurs, dar un pariu e pariu”.
Mijlocașul a vrut să se revanșeze față de suporterii echipei alături de care s-a remarcat în fotbal și a postat ulterior o altă fotografie, de această dată cu tricoul lui Arsenal care era rupt, alături de un extinctor.
Alli a scris și mesajul: „Speed, un pariu e pariu! Dar asta este ceea ce se numește consecință”.
Fotbalistul englez a fost surprins în cadrul unei transmisiuni live în timp ce incendia tricoul marii rivale.
Galerie foto (6 imagini)
Alli purta un costum de protecție și încerca să îi dea foc tricoului cu o brichetă. S-a filmat și în timp ce îl călca cu piciorul.
Dele Alli, fără angajament de un an
Dele Alli a ajuns la Tottenham în anul 2015, atunci când a fost transferat de la MK Dons pentru 6,6 milioane de euro. Mijlocașul englez s-a adaptat la formația londoneză, devenind treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.
A jucat, în total, 269 de meciuri pentru Tottenham, în care a marcat 67 de goluri și a livrat 59 de pase decisive. Nu a reușit să câștige niciun trofeu.
În 2022 a fost cedat la Everton, acolo unde a jucat jumătate an, înainte să fie împrumutat în Turcia, la Beșiktaș.
S-a întors la Everton în 2023 și a mai jucat în Premier League timp de un sezon. A urmat o perioadă de 6 luni în care Alli nu și-a mai găsit angajament.
La începutul anului 2025, mijlocașul a semnat cu Como, una dintre revelațiile fotbalului italian. A rezistat aproape 8 luni la echipa antrenată acum de Cesc Fabregas.
Dele Alli este liber de contract de mai bine de un an.