Teddy Riner (37 de ani), cvintuplu campion olimpic la judo, a rămas fără sprijinul unui sponsor, la doar trei zile după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Franța.

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Riner și-a anunțat luni candidatura la alegerile prezidențiale din 2027, al căror prim tur este programat pe 18 aprilie.

Decizia i-a luat prin surprindere inclusiv pe sponsorii săi, cu care judocanul are numeroase contracte de imagine.

Saxo Bank a suspendat colaborarea cu Teddy Riner

După ce Riner și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale, Saxo Bank a decis, de comun acord cu sportivul, să-i suspende participarea la campania publicitară „Be Invested”.

Judocanul fusese inclus în această campanie la mijlocul lunii octombrie, alături de alți opt sportivi, conform lequipe.fr.

Printre cei care continuă să participe la campanie se numără fostul fotbalist Gareth Bale, portarul Thibaut Courtois, jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka și șahistul Magnus Carlsen.

Am luat act de anunțul lui Teddy Riner privind candidatura sa la alegerile prezidențiale din Franța. Pentru a respecta reglementările în vigoare, am convenit de comun acord să îi suspendăm participarea la campanie. Prin urmare, campania noastră continuă cu opt sportivi, în loc de nouă Saxo Bank, într-un comunicat

Teddy Riner are cel puțin zece contracte publicitare, însă candidatura la președinție ridică probleme pentru companiile care îi folosesc imaginea.

În Franța, legislația electorală interzice finanțarea campaniilor politice de către companii, inclusiv prin acordarea unor avantaje materiale sau servicii în condiții preferențiale.

Unii dintre partenerii comerciali ai judocanului au fost surprinși de anunțul candidaturii și au început să analizeze efectele asupra contractelor existente, conform rtl.fr.

19 medalii de aur a obținut Teddy Riner în probele individuale de la Jocurile Olimpice (3), Campionatele Mondiale (11) și Campionatele Europene (5)

Ludovic Dumas, reprezentantul agenției care se ocupă de imaginea lui Riner, a explicat că în contractele sportivului nu există clauze legate de o eventuală candidatură la alegeri.

Totuși, acesta a precizat că activitățile publicitare nu trebuie să aibă legătură cu viitoarea campanie electorală a judocanului.

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