„Alegerile nu sunt Jocurile Olimpice” VIDEO. Un sportiv legendar vrea să devină președintele Franței. Macron aplaudă, Hollande avertizează
Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo, și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din Franța din 2027 (captură X, IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
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„Alegerile nu sunt Jocurile Olimpice” VIDEO. Un sportiv legendar vrea să devină președintele Franței. Macron aplaudă, Hollande avertizează

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 16:28
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 16:35
  • Teddy Riner (37 de ani), cvintuplu campion olimpic la judo, și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din Franța din 2027.
  • Decizia sa neașteptată a atras imediat reacții de la cel mai înalt nivel: ce au spus Emmanuel Macron (48 de ani) și François Hollande (72 de ani), în rândurile de mai jos.
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Luni, într-un videoclip publicat pe platforma X, sportivul a apărut în costum, așezat în fața unei biblioteci și a drapelului francez, confirmându-și ambițiile politice.

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Teddy Riner intră în lupta pentru președinția Franței

„Vă spun privind în ochii voștri: sunt candidat la alegerile prezidențiale din 2027”, a spus Riner.

În mesajul care a însoțit lansarea campaniei sale electorale, acesta a completat: „Resemnarea nu este o opțiune. În fața dificultăților țării noastre, a venit momentul să ne asumăm responsabilitatea. Sunt candidat la alegerile prezidențiale din 2027”.

Tot în cursul zilei de luni, judoka a fondat propria mișcare politică, denumită „La France qu'on veut” (Franța pe care ne-o dorim).

Anticipând scepticismul legat de profilul său atipic, campionul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a afirmat:

Știu ce se va spune despre mine. E nebun, nu provine din sistem, nu cunoaște regulile jocului, nu a făcut niciodată politică. Dar puneți-vă întrebarea împreună cu mine: ce este oare o nebunie astăzi? Nu mi-am petrecut viața în spatele unei catedre, dar lupta a făcut întotdeauna parte din mine. Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo

După ce în ultimele luni luase deja poziție pe teme precum protestele liceenilor sau ascensiunea extremei drepte, Riner a descris situația actuală a Franței în termeni severi:

„Priviți țara noastră, priviți străzile noastre, zonele noastre rurale, cartierele noastre. Am lăsat să se instaleze frica, resemnarea și un sentiment generalizat de abandon”.

El a adăugat că este dureros să vadă „Franța prăbușindu-se sub povara datoriei” și că este „insuportabil ca un tată sau o mamă să strângă din dinți când își umple căruciorul de cumpărături sau să tremure când își vede copilul ieșind din casă, pentru că am lăsat strada infractorilor, iar autoritatea statului a dispărut”.

Știu ce înseamnă să te lupți, să cazi și să te ridici, mereu. Franța nu are nevoie de un politician de profesie care recită lecții. Singura și unica victorie care contează este a noastră. Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo

Președinție și Jocurile Olimpice din 2028?

Într-un interviu separat acordat publicației Le Parisien, sportivul a precizat că o eventuală victorie în cele două tururi de scrutin din 18 aprilie și 2 mai 2027 nu ar însemna neapărat abandonarea carierei sportive înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028.

Întrebat dacă preluarea mandatului de la Élysée l-ar împiedica să participe la JO din 2028, Riner a răspuns, potrivit lequipe.fr: „Nu, dacă funcția îmi va permite și dacă francezii îmi vor da voie”.

19 medalii de aur
a obținut Teddy Riner în probele individuale de la Jocurile Olimpice (3), Campionatele Mondiale (11) și Campionatele Europene (5)

Macron aplaudă, Hollande avertizează

Președintele Emmanuel Macron, care se află la finalul celui de-al doilea mandat și nu mai poate candida în 2027, a catalogat intrarea lui Riner în cursă drept un „lucru bun”:

„Sunt foarte bucuros că o persoană precum Teddy Riner, care este un mare campion, decide să se implice în această dezbatere prezidențială și să aducă aici convingerile, ideile și talentul său. Acest lucru nu poate aduce decât beneficii țării”, a spus Macron la France 5, potrivit sursei citate.

  • Riner a mai colaborat punctual cu administrația prezidențială, intervenind în mai 2025 la summitul economic „Choose France” organizat la Élysée.

Prezent luni la sediul Institutului Național pentru Sport, Expertiză și Performanță (INSEP) pentru acordarea distincției de Cavaler al Ordinului Național al Meritului fostului director tehnic de natație Julien Issoulié, fostul președinte François Hollande (2012–2017) a abordat subiectul cu mai multă prudență:

Oricine poate candida la alegeri. Îl cunosc bine pe Teddy Riner, l-am felicitat ca sportiv. Pe de altă parte, politica este un alt domeniu, ceea ce nu înseamnă că un sportiv nu își are locul acolo. Dar alegerile prezidențiale nu sunt Jocurile Olimpice. François Hollande, fost președinte al Franței

Hollande a subliniat că sportivul va trebui să câștige susținerea celor din jur: „Nu faci niciodată nimic singur, nici în judo, nici în viața sportivă, nici în viața politică. Prin urmare, la un moment dat, trebuie aduși împreună toți cei care vor să ridice Franța”.

Privind multiplicarea candidaturilor pentru 2027, fostul președinte a comentat zâmbind: „Vor mai fi și altele. Ceea ce contează sunt cei care vor fi la linia de sosire”.

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