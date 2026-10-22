Probleme pentru Radu Petrescu FOTO: Arbitrul român, în centrul unui scandal la Steaua Roșie - Copenhaga. Decizia care a încins spiritele

Arbitrul Radu Petrescu a fost implicat într-un conflict uriaș la finalul partidei dintre Steaua Roșie și FC Copenhaga, scor 2-2.

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Cele două formații s-au întâlnit la Belgrad, în etapa #2 din Conference League, iar un cartonaș roșu discutabil arătat de „centralul” român a încins spiritele în prelungiri.

Radu Petrescu, înconjurat de jucătorii Stelei Roșii după decizia din finalul meciului

În ultimul minut de prelungire, arbitrul român i-a arătat cartonașul roșu lui Stefan Gudelj (20 de ani), fundașul celor de la Steaua Roșie.

Acesta pierduse duelul aerian cu atacantul danezilor, iar apoi, când adversarul se îndrepta spre poartă, acesta a căzut pe gazon, deși nu se poate trage clar concluzia că Gudelj l-a faultat din spate.

Având în vedere șansa mare de a scăpa spre poartă și de a marca, Radu Petrescu l-a eliminat pe fundaș, stârnind nemulțumiri uriașe din partea jucătorilor sârbi și a antrenorului Albert Riera, care a purtat discuții intense cu arbitrul de rezervă, Andrei Chivulete.

VAR-ul nu a intervenit, iar decizia a rămas cea din teren. După fluierul final, arbitrul român a fost înconjurat de mai mulți jucători ai gazdelor, care au cerut în continuare explicații pentru eliminare.

Radu Petrescu a fost ajutat la cele două tușe de asistenții Radu Ghinguleac și Ionuț Neacșu, iar Ovidiu Hațegan și Florin Andrei s-au aflat în camera VAR.

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