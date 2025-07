Csikszereda - Dinamo 2-2. Zoltan Szondi (57 de ani), președintele clubului din Miercurea Ciuc, i-a răspuns lui Andrei Nicolescu, oficialul lui Dinamo.

Președintele „Câinilor” s-a plâns de incidentele survenite înainte și în timpul meciului de la Miercurea Ciuc.

Președintele celor de la Csikszereda răspunde acuzațiilor de după meciul cu Dinamo: „Cine e Nicolescu”

Unul dintre lucrurile pe care le-a evidențiat Nicolescu este că oficialii lui Dinamo au fost puși să stea la tribuna a doua, între cele două galerii, și nu în lojă.

„În primul rând, cine este domnul Nicolescu? Ce funcție are până la urmă acest domn la Dinamo? Eu nu-l cunosc și nu l-am văzut față în față niciodată.

Îmi aduc aminte că la meciul tur de baraj dintre noi și Dinamo am primit o lojă pe Național Arena care avea cea mai proastă vizibilitate. Îmi aduc aminte că am dorit să servesc și eu o cafea la acel meci și am fost nevoit să îmi cumpăr din banii mei cafeaua.

Nu l-am văzut pe acest domn Nicolescu la meciul de atunci, așa cum nu l-am văzut nici acum”, a declarat Szondi, conform prosport.ro.

Oficialul „câinilor” a mai spus că, deși Dinamo avea 125 de bilete alocate, doar 80 de fani au fost lăsați inițial să intre.

„Acuză că au intrat suporterii lui Dinamo greu și târziu la meci? Păi de ce? Din ce am auzit eu, vă repet că vorbesc doar din ce am auzit, suporterii lui Dinamo au făcut pe drum tot felul de incidente. Din acest motiv am auzit că au tot fost opriți de jandarmi .

Deci din cauza lor au intrat poate că destul de târziu la meci. Au intervenit jandarmii în forță peste ei? Păi ce au făcut suporterii lui Dinamo după 2-0 pentru noi? Ce au început să scandeze pe stadion la noi? Iar din ce am auzit eu, se pare că jandarmii au intervenit în forță și după ce suporterii lui Dinamo au început să îi lovească”, a mai spus Szondi.

Zoltan Szondi. Foto: Captură Youtube, @Mediater

Zoltan Szondi: „Mi se pare ilar ca un fotbalist precum Cîrjan să vorbească despre Jandarmerie”

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a comentat incidentele cu suporterii, iar declarațiile sale l-au iritat pe oficialul ciucanilor.

„Mi se pare ilar ca un fotbalist precum Cîrjan, cel care juca pe teren în timpul ăla, să se apuce și să vorbească el după meci despre intervenția Jandarmeriei. Păi știe el bine de tot de ce au intervenit jandarmii?

De unde știe el care au fost motivele intervenției? Și vreau să vă mai spun ceva legat de jandarmi. Pe alte stadioane, în special pe cele de pe la București, intervențiile jandarmilor au fost mult mai în forță față de cea de la noi de pe stadion.

Domnul primar era lângă mine și am văzut cum primea mesaje pe telefon că suporterii lui Dinamo produc incidente și în afara stadionului. Mă refer după ce au fost evacuați. Și mă opresc aici cu explicațiile”.

Cu Botoșani vom arăta mai bine, trebuie să luăm cele trei puncte, jucăm acasă, în fața suporterilor noștri, am înțeles că au fost dați afară de pe stadion, mi se pare incredibil să se întâmple asta, dar îi așteptăm săptămâna viitoare alături de noi, să-i bucurăm acasă. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo, după meci

Zoltan Szondi: „Îmi doresc să fiu un alt tip de președinte”

De asemenea, Szondi a criticat aparițiile frecvente ale președinților de club în presa din România.

„Mi-am propus să mai dau un interviu în presa noastră abia în decembrie. Îmi doresc să fiu un alt tip de președinte în fotbalul de la noi.

Vă rog să încercați să căutați pe cineva care știe ungurește sau germană și să vă citească presa sportivă din aceste țări.

O să vedeți că nici nu veți găsi declarații de la președinții de cluburi ale echipelor din acele țări”, a mai declarat Szondi.

Nu am nimic cu nimeni, dar eu nu doresc să apar des prin presă cu tot felul de reacții care fac deliciul unora. Zoltan Szondi, președinte Csikszereda

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

