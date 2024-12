DINAMO - RAPID 0-0. Cristian Ignat (21 de ani) l-a apărat pe Christoper Braun (33 de ani) la finalul partidei de pe Arena Națională.

Căpitanul Rapidului a fost eliminat în minutul 90+5, după un conflict cu Astrit Selmani.

DINAMO - RAPID. Cristian Ignat: „Nu l-am mai văzut niciodată atât de nervos pe Braun”

La finalul partidei cu Dinamo, Cristian Ignat, colegul din defensivă a jucătorului german a fost întrebat despre acel moment și i-a luat apărarea coechipierului său.

„E clar că se încing spiritele la un moment dat, dar eu cred că trebuie să ne vedem de fotbal și o să fie bine și pentru noi și pentru spectatori.

Nu l-am mai văzut pe Braun atât de nervos, dar așa face un căpitan, își apără colegii” , a spus Cristian Ignat la Prima Sport.

VIDEO cu conflcitul dintre Braun și Selmani

Un meci cu ritm foarte bun. Ambele echipe stăm foarte bine în apărare, stăm compacți, iar golul ne-a lipsit, deoarece trebuie să fim mai concreți în fața porții. Ne-am dorit să câștigăm jocul, dar uneori simți jocul și simți că trebuie să te retragi să încerci să te aperi cât mai bine. Cristian Ignat

Marian Aioani: „E bine că nu am luat gol”

Titular în poarta Rapidului după accidentarea lui Benjamin Siegrist, Marian Aioani a tras și el câteva concluzii despre partidă.

„Cred că este mulțumitor, a fost un meci echilibrat. Fiecare echipă a avut șansa ei să marcheze. E bine că nu am luat gol.

Nu mi-am pierdut calitățile, știu cât de bun sunt. Trebuie să muncesc cum am făcut-o până acum și lucrurile bune vor veni.

Important era să nu luăm gol. Am avut șanse să marcăm. Ocaziile pe care le-am avut trebuia să le fructificăm. E greu să câștigi pe terenul lui Dinamo”, a spus Aioani

De asemenea, acesta a spus și ce s-a întâmplat în minutul 21, la conflictul dintre el și Selmani:

„Am încercat să protejez mingea și am simțit că m-a împins de la spate. Eram puțin dezechilibrat și am crezut că a făcut-o intenționat, de asta am fost puțin nervos. După meci mi-am cerut scuze de la el și a fost totul OK”.

Nu pare simplu, pentru că este un campionat destul de echilibrat. Urmează două meciuri acasă. Dacă vom lua șase puncte, vom fi acolo. Trebuie să ne montăm, să muncim mai mult decât am făcut-o în cantonamentul trecut” Marian Aioani