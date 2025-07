„Te cam păcălești cu tragerea” Politic, Crețu și Radunovic au vorbit despre traseul spre faza principală din Liga Campionilor: „E muncă grea”

Dennis Politic (25 de ani), Valentin Crețu (36) și Risto Radunovic (33) au vorbit despre obiectivul celor de la FCSB în acest sezon: calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

Inter Club d'Escaldes - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, marți, cu începere de la ora 21:30.

Spre deosebire de sezoanele precedente, campioana României pare că are parte în acest an de un traseu mai facil spre masa bogaților din fotbalul european.

INTER D'ESCALDES - FCSB. Dennis Politic: „Visez să mi se cânte imnul”

Transferat în această vară de la rivala Dinamo, Politic speră că va reuși să-și îndeplinească visul alături de FCSB.

„Bănuiesc că toată lumea știe (n.r. imnul Champions League), orice copil visează să joace în Champions League și a urmărit Champions League de când e mic copil.

Cred că oricine se visează să stea acolo și să i se cânte imnul. Eu îmi doresc foarte mult și abia aștept”, a spus Politic pentru eAD,

Învingătoarea dintre Inter d’Escaldes și FCSB va da în turul 2 preliminar peste câștigătoarea dintre The New Saints (Țara Galilor) și Shkendija (Macedonia de Nord). În tur, cele două echipe au remizat, scor 0-0.

Dorința lui Valentin Crețu: „Adversari cât mai modești”

Crețu vrea să întâlnească numele mari de pe continent abia în faza principală a competiției.

„Sincer, în ultimii ani, te cam păcălești cu tragerea la sorți, trebuie să fii foarte pregăti, nu trebuie să subestimezi niciodată adversarul.

Ne interesează să fie adversari cât mai modești pentru noi, să ajungem acolo unde ne dorim cu toții”.

Risto Radunovic: „E muncă grea, dar nu e imposibilă”

Radunovic a vorbit despre impoartanta experiență pe care FCSB a acumulat-o în ultimele sezoane.

„Acum câțiva ani am jucat în grupele Conference League, acum un an am jucat în Europa League.

Sper că au fost niște experiențe care ne vor ajuta să facem un pas peste lucrurile pe care le-am făcut până acum și să ajungem în Champions League. E muncă grea, dar nu e imposibilă”.

Dacă va ajunge în turul 3 preliminar, FCSB nu va mai fi cap de serie. Iar valoarea adversarelor va fi de alt nivel. Oponentul se va alege dintr-o listă scurtă, de doar 6 nume: Copenhaga, Steaua Roșie, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Slovan Bratislava și Qarabag

Dacă va întâlni una dintre primele 3, atunci în play-off se va afla în urna capilor de serie, preluând automat statutul acestora, iar adversarul va fi una dintre: Dinamo Kiev, Slovan, Qarabag, Basel, Sturm Graz.

Dacă va întâlni una dintre Maccabi, Slovan sau Qarabar în turul 3, atunci în play-off, lista posibilelor adversare le cuprinde pe: Bodo Glimt, Copenhaga, Steaua Roșie Belgrad, Ferencvaros, Celtic.

Lotul FCSB pentru Liga Campionilor

Portari: Târnovanu, Udrea, Zima

Târnovanu, Udrea, Zima Fundaşi: Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic

Creţu, Graovac, Kiki, M. Popescu, Chiricheş, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocaşi: Şut, Lixandru, Politic, Perianu, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Şut, Lixandru, Politic, Perianu, Olaru, Cisotti, O. Popescu, Alhassan Atacanţi: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, Ştefănescu, Gheorghiţă

Programul FCSB în preliminariile Champions League, sezonul 2025/26:

Turul 1: 8/9 iulie (tur) și 15/16 iulie (retur)

8/9 iulie (tur) și 15/16 iulie (retur) Turul 2: 22/23 iulie (tur) și 29/30 iulie (retur)

22/23 iulie (tur) și 29/30 iulie (retur) Turul 3: 5/6 august (tur) și 12/13 august (retur)

5/6 august (tur) și 12/13 august (retur) Play-off: 19/20 august (tur) și 26/27 august (retur)

