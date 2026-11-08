Convocare de urgență Fotbalistul chemat de Hagi după accidentările lui Stanciu și Mihăilă:  „Nu v-ați uitat cum joacă?”

Rareș Ilie (23 de ani) a fost convocat de Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile echipei naționale din această lună .

. România - Polonia se dispută sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, iar duelul din Bosnia e pe 17 noiembrie.

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FRF a anunțat că Valentin Mihăilă (26 de ani) și Nicolae Stanciu (33 de ani) au devenit indisponibili pentru ultimele două meciuri ale „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

Rareș Ilie, convocat pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

În aceste condiții, Gică Hagi a decis să îl convoace pe Rareș Ilie. Mijlocașul celor de la Mantova se afla pe lista preliminară a stranierilor, însă nu fusese inclus în lotul final pentru această acțiune.

„Ca urmare a indisponibilităților de ultimă oră, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru această acțiune pe Rareș Ilie de la Mantova”, se arată în anunțul FRF de pe pagina de Facebook a echipei naționale ale României.

Ce spunea Gică Hagi, despre Rareș Ilie: „Nu v-ați uitat cum joacă?”

După înfrângerea cu Suedia, scor 0-1, a patra consecutivă în grupa din Liga Națiunilor, selecționerul României le-a reproșat jurnaliștilor prezenți în sala de conferință de la finalul meciului faptul că nu i-au spus nimic de Rareș Ilie.

„De ce nu l-ați pomenit pe Rareș Ilie, nu v-ați uitat cum joacă? Joacă la Mantova, e în primele 2-3, joacă titular. Cu Pancu, la U21, a fost printre cei mai buni. Am dat doar un exemplu și l-ați omis. Și voi faceți greșeli, așa cum fac și eu”, declara Gică Hagi.

Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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