Șoc electric cardiac la Mondial! McTominay, dezvăluire tulburătoare. Supus unei proceduri chirurgicale de urgență la turneul final

Scott McTominay, 29 de ani, s-a întors la naționala Scoției după patru luni și jumătate pentru ultimele două meciuri din 2026.

Mijlocașul lui Napoli a scos la lumină suferința trăită la Mondial, în vară, când a avut nevoie de un șoc electric la inimă pentru a putea juca la turneul final.

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La începutul lui septembrie, Scott McTominay a fost supus unei ablații pentru corectarea unei aritmii cardiace.

Mijlocașul scoțian, 29 de ani, a revenit pe 10 octombrie la Napoli, jucând permanent de atunci. E și acum unul dintre cei mai buni în Serie A.

5 goluri a marcat McTominay în ultimele șase partide jucate în Serie A și Liga Campionilor

McTominay: „Ablația cardiacă a fost o procedură necesară”

Întors după patru luni și jumătate la națională pentru ultimele două meciuri din 2026, cu Macedonia de Nord (13 noiembrie) și Elveția (trei zile mai târziu), în Liga Națiunilor B, a vorbit despre ablație.

McTominay, implicare totală la startul Mondialului, 1-0 cu Haiti, unica victorie a Scoției la acest turneu final. Foto: Imago

„Mă simt mult mai bine decât înainte. Cred că a fost o procedură necesară”, a afirmat acesta.

McTominay nu s-a oprit doar la ablație, ci a povestit ce a trăit în vară, chiar înainte de startul Mondialului. Și atunci a suferit din cauza afecțiunii cardiace.

McTominay, supus unei cardioversii electrice aproape de startul CM 2026

„Cu două zile înaintea primului meci, cu Haiti, am fost supus unei cardioversii electrice”, a dezvăluit el la conferință, potrivit BBC Sport Scotland.

Scott McTominay reveals that two days before the Haiti game at the World Cup he was put to sleep in a hospital bed in America to get his heart 'shocked'. The Napoli midfielder also says after the World Cup is the 'most disappointed' he's been in his career. #BBCFootball https://t.co/Tdc4G7Z6Hw — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 10, 2026

„Eram sută la sută apt, dar nu este ideal să stai întins pe un pat de spital și să fii supus unei intervenții chirurgicale la două zile de startul turneului”.

Ce este cardioversia electrică: o procedură (șoc electric pe piept, sub anestezie, cu padele sau electrozi) prin care se restabilește ritmul cardiac la persoanele cu aritmie. Ca o resuscitare.

Scott a jucat toate cele trei meciuri din grupă, 90 de minute de fiecare dată la 1-0 cu Haiti, 0-1 cu Maroc și 0-3 cu Brazilia.

„Ne-am pregătit atât de bine, eram în formă maximă. Dintr-odată, trăiești un asemenea moment și te gândești: «Cum de mi s-a întâmplat așa ceva?»”.

15 goluri a marcat McTominay în 73 de selecții pentru Scoția (plus 4 pase decisive)

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