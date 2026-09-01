Probleme cardiace pentru McTominay Starul lui Napoli va fi supus unei intervenții chirurgicale » Cât va lipsi de pe teren
Foto: Imago
Campionate

Probleme cardiace pentru McTominay Starul lui Napoli va fi supus unei intervenții chirurgicale » Cât va lipsi de pe teren

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 23:26
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 23:32
  • Scott McTominay (29 de ani), mijlocașul lui Napoli, va fi supus în perioada următoare unei intervenții chirurgicale la inimă.
  • Cât de grave sunt problemele scoțianului și cât timp va lipsi, mai jos în articol.
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McTominay a fost transferat de Napoli în vara anului 2024 de la Manchester United. Mijlocașul a devenit un jucător de bază al fostei campioane din Serie A, fiind considerat un adevărat lider.

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Scott McTominay, supus unei intervenții la inimă

Scott McTominay urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru corectarea unei probleme cardiace. Scoțianul a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă, conform dailymail.com.

Potrivit specialiștilor, este vorba despre un ritm cardiac neregulat, care nu pune viața în pericol și care poate fi remediat în urma unei proceduri chirurgicale.

Napoli a oferit mai multe detalii despre situația mijlocașului:

„În urma apariției unei aritmii ușoare, Scott McTominay va fi supus, în zilele următoare, unei intervenții pentru corectarea acesteia, prin ablație pentru aritmie cardiacă. El va fi din nou disponibil după pauza internațională”, a transmis clubul din Serie A pe site-ul oficial.

  • Ablația cardiacă este o procedură minim invazivă de tratament pentru aritmii, adică pentru tulburările de ritm. Intervenția este realizată cu ajutorul unor catetere introduse în vasele de sânge, prin care medicul livrează apoi energie, pentru a restabili ritmul cardiac normal, scrie sanador.ro.
40 de milioane de euro
este cota de piață a lui Scott McTominay, conform Transfermarkt

Astfel, McTominay ar urma să revină pe teren la jumătate lunii octombrie. Va rata și primele patru meciuri ale naționalei Scoției din Liga Națiunilor.

Sebastien Pocognoli, noul selecționer al Scoției, nu-l va putea convoca pe mijlocașul lui Napoli pentru meciurile cu:

  • Slovenia, 26 septembrie, în deplasare
  • Elveția, 29 septembrie, pe teren propriu
  • Macedonia de Nord, 3 octombrie, în deplasare
  • Slovenia, pe 6 octombrie, pe teren propriu

McTominay a evoluat în înfrângerea suferită de Napoli, scor 1-2, în fața lui Como, duminică, fiind înlocuit în minutul 56.

Anterior, el a jucat toate cele 90 de minute în victoria celor de Napoli cu Genoa, scor 2-0, în prima etapă din Serie A.

44 de meciuri
a jucat Scott McTominay pentru Napoli în sezonul trecut. A marcat 14 goluri și a oferit 4 pase decisive

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