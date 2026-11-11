I se retrage licența? Jesus Owono, fotbalistul implicat în tragedia lui Jesus de Miguel, riscă să nu mai joace în Spania. Decizia e iminentă +22 foto
Jesus Owono are 25 de ani și joacă din 2025 la FC Andorra, în liga secundă spaniolă. Foto: Imago
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I se retrage licența? Jesus Owono, fotbalistul implicat în tragedia lui Jesus de Miguel, riscă să nu mai joace în Spania. Decizia e iminentă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 12:02
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 12:02
  • Jesus Owono, 25 de ani, portarul de la FC Andorra care l-a lovit cu genunchiul în piept pe Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife stingându-se la spital, ar putea primi o pedeapsă majoră.
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Se așteaptă decizia în Spania în „cazul Owono”. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani, portarul echipei FC Andorra și al naționalei Guineei Ecuatoriale, riscă o pedeapsă radicală după tragedia de săptămâna trecută.

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Luni, 2 noiembrie, Jesus Owono l-a lovit cu genunchiul în piept pe Jesus de Miguel, atacantul lui Tenerife suferind un stop cardiac fatal. S-a stins la spital, o zi mai târziu, la 30 de ani.

Owono ar putea fi suspendat 15 meciuri. Sau să i se retragă licența

Jurnalistul spaniol Isaac Fouto, de la Deportes COPE Tenerife, susține că s-a luat deja o hotărâre în Comisia de Disciplină a federației iberice și va fi anunțată în această săptămână. Cel târziu vineri, înaintea partidei Andorrei cu Almeria, programată sâmbătă.

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews

Galerie foto (22 imagini)

Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews Momentul intervenției extrem de dure a lui Owono asupra lui Jesús de Miguel. Foto: Captură „X”, @laligaa_neews
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Owono ar putea primi suspendarea maximă, de 15 meciuri, deși agresiunea e sancționată în mod normal cu o excludere între 4 și 12 partide. În cel mai rău scenariu, există posibilitatea descalificării sau retragerii licenței în Spania, pedeapsă dată de obicei pentru implicare în pariuri.

„E posibil ca Owono să iasă definitiv din fotbal”. Se gândește să renunțe

„Codul de disciplină nu include o situație precum aceasta, cu efecte tragice”, a explicat Fouto.

„Cred că este foarte puțin probabil ca Owono să mai joace în campionatul spaniol. Posibil să iasă definitiv din fotbal”, a adăugat jurnalistul.

O persoană apropiată de goalkeeperul Guineei Ecuatoriale a dezvăluit că acesta, profund afectat de ce s-a întâmplat, se gândește inclusiv la retragere.

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