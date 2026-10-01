Ucis de un lunetist profesionist Patronul de la Botev Plovdiv susținea că fusese amenințat: un ex-angajat a fost arestat
Atacatorul ar fi fost un lunetist profesionist, care ar fi tras de la un șantier aflat în apropierea proprietății lui Filipov
Campionate

Ucis de un lunetist profesionist Patronul de la Botev Plovdiv susținea că fusese amenințat: un ex-angajat a fost arestat

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 13:54
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Apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut în jurul orei 1:00. Filipov a suferit o rană prin împușcare și a murit la fața locului. Poliția a izolat imediat zona și a instituit controale la intrările și ieșirile din oraș, în încercarea de a identifica autorul crimei.

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Potrivit informațiilor apărute în presa bulgară, una dintre principalele ipoteze investigate este aceea că atacatorul ar fi fost un lunetist profesionist, care ar fi tras de la un șantier aflat în apropierea proprietății lui Filipov. Perimetrul securizat de autorități s-ar fi întins pe aproximativ un kilometru.

Un element analizat de anchetatori este faptul că vecinii nu ar fi auzit împușcătura. Acest lucru a alimentat ipoteza folosirii unui amortizor, însă informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile care anchetează cazul.

Botev Plovdiv și conflictul din jurul stadionului Hristo Botev

Filipov era o figură importantă în fotbalul bulgar, în special la Botev Plovdiv, club pe care îl deținea. În paralel cu activitatea din sport, omul de afaceri avea interese în domeniul construcțiilor și transporturilor.

În ultimele luni, numele său fusese implicat într-un conflict cu foști parteneri de afaceri în legătură cu administrarea și securitatea stadionului Hristo Botev. Filipov afirmase public că a primit amenințări la adresa vieții sale și indicase în acest context un alt om de afaceri din Plovdiv.

Autoritățile bulgare verifică acum dacă aceste conflicte au vreo legătură cu asasinatul. Poliția a precizat însă că, până în acest moment, nu există dovezi oficiale care să confirme că Filipov fusese amenințat înainte de crimă.

Ancheta urmărește mai multe piste, iar autoritățile încearcă să stabilească atât autorul direct al atacului, cât și eventualii complici sau persoane care ar fi putut comanda crima.

Ministrul de Interne: „Nu avem nicio îndoială că l-am reținut pe criminal”

Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdjiev, a fost audiat în Adunarea Națională în legătură cu uciderea lui Filipov și cu reținerea unui suspect.

Oficialul a afirmat că anchetatorii sunt convinși că persoana reținută este autorul direct al împușcăturii, dar a subliniat că stabilirea vinovăției aparține instanței.

„Imediat după depunerea plângerii, a fost creat un sediu și au fost anunțați directorii structurilor. Au început imediat lucrările pentru identificarea făptașului.

Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, am avut o idee despre un suspect și l-am reținut. Nu avem nicio îndoială că l-am reținut pe criminal. Nu emitem sentințe, dar aceasta este convingerea noastră interioară.

Lucrăm pentru a stabili dacă există și alte persoane implicate în crimă”, a declarat Demerdjiev.

Ministrul a vorbit și despre informațiile privind eventualele amenințări primite anterior de omul de afaceri.

„S-a efectuat o verificare pentru a vedea dacă Ministerul de Interne a primit semnale despre amenințări la adresa lui Iliyan Filipov. Datele arată că nu au existat.

Cert este că există astfel de persoane în spațiul public și se verifică acțiunile întreprinse în privința lor. Ne-am finalizat munca în câteva ore și am predat-o procuraturii”, a adăugat șeful Ministerului de Interne.

Fost angajat al lui Filipov, reținut la Sofia

Suspectul reținut de autorități este un fost angajat al lui Iliyan Filipov. Bărbatul are 51 de ani, este identificat prin inițialele S.M. și a fost capturat la Sofia, la scurt timp după crimă.

Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi lucrat până în urmă cu câteva luni într-una dintre companiile deținute de Filipov. Surse citate de presa bulgară susțin că bărbatul are antecedente în evidențele Ministerului de Interne.

Fotografia unui bărbat îmbrăcat cu hanorac și bluză, surprins în zona crimei, a fost distribuită public, iar surse din anchetă susțin că persoana din imagini este chiar suspectul reținut ulterior la Sofia.

Ucis de un lunetist profesionist Patronul de la Botev Plovdiv susținea că fusese amenințat: un ex-angajat a fost arestat Ucis de un lunetist profesionist Patronul de la Botev Plovdiv susținea că fusese amenințat: un ex-angajat a fost arestat

Anchetatorii verifică acum traseul acestuia și încearcă să stabilească dacă există și alte persoane implicate în atac.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, analizate de polițiști

O înregistrare surprinsă de o cameră de supraveghere din apropierea proprietății lui Filipov ar prezenta un bărbat cu o constituție slabă și cu gluga trasă pe cap, care părăsește zona în care a avut loc atacul.

Informația a fost relatată de Focus, însă autoritățile nu au confirmat oficial până în prezent toate detaliile privind imaginile respective. Materialul video este analizat în cadrul anchetei pentru a se stabili dacă persoana surprinsă este autorul crimei.

Poliția din Plovdiv a confirmat că Filipov a fost împușcat și că sunt verificate toate versiunile posibile privind motivul și modul în care a fost comisă crima.

În paralel, echipele de poliție continuă să monitorizeze principalele artere de intrare și ieșire din Plovdiv, măsura urmând să fie menținută atât timp cât anchetatorii consideră necesar.

Ancheta continuă la locul crimei

La fața locului lucrează echipe comune formate din reprezentanți ai Agenției Naționale de Securitate, poliției, procuraturii și Direcției Generale a Poliției Naționale.

Anchetatorii caută martori și ridică probe care ar putea ajuta la reconstruirea traseului atacatorului și la stabilirea circumstanțelor exacte în care Filipov a fost ucis.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, iar polițiștii verifică toate informațiile obținute până acum.

Pentru moment, autoritățile bulgare tratează cazul ca pe o crimă premeditată, însă motivul exact al atacului și existența unor eventuali complici sau instigatori urmează să fie stabilite în cadrul anchetei judiciare.

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