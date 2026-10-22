„Nimeni nu te-ar fi iertat” Sorin Cârțu a subliniat importanța victoriei din Andorra: „Îți dai seama câte polemici ar fi fost”. Ce jucători a remarcat +11 foto
Sorin Cârțu
Conference League

„Nimeni nu te-ar fi iertat” Sorin Cârțu a subliniat importanța victoriei din Andorra: „Îți dai seama câte polemici ar fi fost”. Ce jucători a remarcat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 22:13
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 22:39
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Oficialul clubului din Bănie a subliniat importanța celor trei puncte obținute joi, cruciale atât pentru imaginea echipei, cât și pentru parcursul european.

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Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3. Sorin Cârțu

În plus, Cârțu a lăudat și calitățile celor doi atacanți, marcatori în partida de joi: Al Hamlawi și Elisor.

„Era o partida grea. Pentru că dacă nu rezolvai aici să câștigi… Nu exista decât un singur rezultat. Merită felicitări pentru cum au început și cum au abordat partida.

Eu n-am fost la stadion, vorbesc așa din ce am văzut. Am primit un link pe telefon și m-am uitat. Pentru că sunt în pat, nu prea mă pot mișca (n.r. - are probleme medicale serioase la picior).

Eu sunt bucuros pentru ce au realizat, victorie fără probleme, am avut jocul sub control, chiar dacă au mai fost și alte momente. Am avut și alte situații în care puteam să marcăm.

Golul 3… Exterior, sărit peste minge, finalizare. Elisor... asta e menirea lui, să-l aduci la ultima execuție. Știe cum să o dea. Nici nu trebuie să fie titular, e bine să intre 10-15-30 de minute, îi vine de minune asta.

La fel și Assad, e bine să-l aduci la ultima execuție. Într-un fel, sunt destul de asemănători prin mișcările lor, acolo în 16 metri.

Era foarte important să câștigăm această partidă, pentru că nimeni nu te-ar fi iertat dacă era alt rezultat. Chiar și un egal ar fi fost considerat un insucces, îți dai seama câte polemici ar fi fost”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (6).jpeg
Inter D'Escaldes - U Craiova FOTO FB U Craiova (6).jpeg

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