Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!” +16 foto
Conference League

Probleme pentru Sorin Cârțu Ce a pățit legenda Craiovei înaintea meciului cu Inter D'Escaldes: „E rău de tot!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 22:42
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, s-a ales cu o accidentare la genunchi înaintea partidei cu Inter d'Escaldes.
  • Meciul din etapa #2 din Conference League se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Legenda formației din Bănie a avut parte de un incident neplăcut, după ce a alunecat. Cârțu a efectuat un RMN, iar în acest moment este imobilizat la pat și așteaptă rezultatele investigațiilor, sperând să ajungă la meciul de mâine.

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Sorin Cârțu s-a accidentat înainte de meciul Inter D'Escaldes - U Craiova

„Am alunecat. Cu ploaia care a fost ieri am mai stat puțin pe afară cu talpa udă de la încălțăminte, am alunecat pe scări. E rău de tot. Am genunchiul în orteză. Am fost acum și am făcut un RMN.

Nu mă doare articulația, dar cred că e ceva la interior. De două zile stau în pat să nu calc în picior. Să văd mâine cum mă duc la meci.

Nu am avut niciodată accidentări așa ca jucător. În viața mea nu am avut așa, e umflat genunchiul, e rău de tot. Aștept acum, în vreo două ore, rezultatul de la RMN. Nu pot să joc mâine (n.r râde)”, a declarat Sorin Cârțu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Sorin Cârțu: „Favoriții hârtiei suntem noi, dar o să vedem

Cârțu a fost întrebat și ce așteptări are de la meciul cu Inter D'Escaldes:

„Favoriții hârtiei suntem noi, dar o să vedem. În orice caz, e un teren bun, am înțeles, e un stadion bun, sunt premise să fie un joc bun, de calitate. Trebuie să avem încredere în noi”, a concluzionat Cârțu.

FOTO. U Craiova - Getafe 1-1

Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures
Universitatea Craiova - Getafe în Conference League FOTO Sport Pictures

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Programul Craiovei în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League

  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
  • 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

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