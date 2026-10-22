„Asta a fost ideea de la început” Filipe Coelho a dezvăluit cum a pregătit partida din Andorra: „De-asta voiam să începem bine”

Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3. Filipe Coelho a oferit o reacție după primul succes european din acest sezon.

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Oltenii traversează o formă incredibilă, cu victorii pe linie în Liga 1 și patru puncte acumulate în primele două etape din Conference League.

Filipe Coelho: „Ideea a fost să începem cât mai puternic posibil”

La finalul jocului, tehnicianul portughez a explicat că a plănuit de la început ca echipa să înceapă tare și să marcheze, întrucât nu putea anticipa cum vor reacționa jucătorii ulterior, din cauza altitudinii mari la care s-a jucat partida, 1.023 metri, cea mai înaltă capitală din Europa.

„Sunt fericit pentru modul în care a arătat echipa pe teren, de atitudinea arătată de jucători. Cred că este o victorie meritată, sunt 3 puncte foarte importante și trebuie să continuăm să muncim.

Ideea de la la începutul meciului a fost să începem cât mai puternic posibil. (n.r. V-a afectat altitudinea la care s-a jucat?) De asta voiam să începem bine, pentru că nu puteam anticipa cum ne vom simți mai târziu în meci.

Am mai avut ocazii după cele două goluri, chiar și în repriza a doua, la început, am mai avut. Am arătat și puțină oboseală.

Am avut alte 2-3 tranziții foarte bune, dar, cum spuneam, este un rezultat corect. Acum, trebuie să ne odihnim cât mai bine posibil pentru următorul meci.

Suntem fericiți pentru jocul de astăzi și cred că românii pot fi mândri de evoluția noastră.

Nu visăm prea mult, o luăm meci cu meci, jucăm 9 meciuri în 20 de zile, nu e ușor deloc, vine și Cupa, campionatul este foarte competitiv, alții joacă o dată pe săptămână, noi jucăm de două ori. Trebuie să luptăm în fiecare meci”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Nicușor Bancu: „Planul nostru a fost să câștigăm acest meci, indiferent de situație”

„Am început bine, am marcat două goluri repede. În prima repriză puteam face 3-0 de mai multe ori. În repriza a doua, Screciu putea face iar 3-0 cu șutul acela. Iar neatenția aceea a venit și au marcat.

Planul nostru a fost să câștigăm acest meci, indiferent de situație. Dacă am marcat repede, cu atât mai bine. Acest lucru ne-a ajutat. Chiar dacă au avut ei acea posesie, nu ne-a deranjat acest lucru. Așa este, am și vorbit.

Cei de la Getafe au crezut că au meci ușor cu noi. O echipă bună, dacă reușeam să marcăm repede, probabil altfel era rezultatul. În Europa, fiecare gol contează. Sperăm ca anul acesta să se schimbe situația.

(n.r. Craiova e mai bună decât sezonul trecut?) Da, eu zic că da, cele trei trofee de sezonul trecut ne-au ajutat foarte mult. Au plecat jucători, dar au venit și alții și încercăm să-i integrăm.

Elisor, cum intră, marchează la fiecare meci. Ne bucurăm. E bine că cei care au rămas sunt cu mintea aici. În campionat nu am mai primit gol de foarte mult timp. Începutul a fost mai greu, dar ușor-ușor ne-am revenit”, a declarat Nicușor Bancu.

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