Jesus Owono, 25 de ani, trăiește un coșmar după dispariția lui Jesus de Miguel.

O persoană apropiată povestește ce i se întâmplă portarului de la FC Andorra.

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Jesus de Miguel s-a stins marți, 3 noiembrie, la 30 de ani. Luni suferise un stop cardiac pe teren după ce fusese lovit cu genunchiul în piept de Jesus Owono.

Portarul de la FC Andorra se gândește doar la fostul atacant al lui Tenerife, la acea ciocnire fatală.

Suferă, e devastat. „Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea”, a spus Owono, într-un mesaj emoționant.

Simt o durere imensă din cauza pierderii lui Jesus. Mă gândesc la el, la familia lui și la toți oamenii care l-au iubit Jesus Owono, portar FC Andorra

Mesaj pentru Jesus Owono: „Aș vrea să înțeleagă că nu trebuie să poarte această vină”

Potrivit Mundo Deportivo, goalkeeperul naționalei Guineei Ecuatoriale ar vrea chiar să renunțe la fotbal.

O apropiată a fotbalistului a povestit coșmarul trăit de acesta. „E afectat profund, mai ales gândindu-se la soția lui și la copilul de un an și jumătate rămas fără tată. Nu știe cum să depășească o asemenea situație”, a spus Ana Cristina Maye, cea care coordonează selecționata țării lui Owono.

Soția și fiica lui Jesus de Miguel, la înmormântarea de joi. Foto: Imago

A amintit ce se întâmplă cu familia sa, de atacurile împotriva celor din jurul lui.

„Fratele lui Jesus e numit criminal. Părinții unor colegi din echipă îl insultă. Sora lui, care studiază la universitatea din Valencia, suferă și ea. E foarte complicat și nu merită asta.

Aș vrea să înțeleagă că nu trebuie să poarte această vină... Nimeni nu intră pe teren cu gândul că va ucide un alt jucător”.

„Viața familiei lui Jesus s-a schimbat și ea pentru totdeauna”

Maye a vorbit despre dubla suferință. „Familia celui care a murit este apăsată de pierderea unei persoane foarte dragi. Va trebui să trăiască tot restul vieții cu amintirea sa.

Dar viața familiei lui Jesus s-a schimbat și ea pentru totdeauna”.

Jesus Owono are nevoie de timp, ajutor și liniște pentru a procesa ceea ce s-a întâmplat Ana Cristina Maye, pentru Mundo Deportivo

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