Târnovanu cere soluții Portarul de la FCSB s-a săturat de starea groaznică a terenurilor din România: „Ne punem sănătatea în pericol”

OȚELUL - FCSB 1-4. Ștefan Târnovanu (24 de ani) a cerut rezolvarea problemei suprafețelor de joc dezastruoase din România, după meciul de la Galați.

Portarul campioanei a vorbit și despre sfaturile pe care le-a primit indirect din partea lui Helmut Duckadam de-a lungul carierei.

FCSB a avut probleme mari cu gazonul de pe Stadionul „Ghencea” în prima parte a sezonului, iar misiunea campioanei a fost îngreunată de starea suprafeței de joc pe mai multe arene din țară.

OȚELUL - FCSB 1-4. Ștefan Târnovanu, nemulțumit de starea gazonului: „Ne punem sănătatea în pericol”

„Era o deplasare unde e foarte greu să câștigi. Un teren deplorabil, nu știu ce să facem noi, ne punem sănătatea în pericol. Îmi dau seama că fac tot ce pot ei, dar sare foarte rău mingea, aluneci, pici din picioare.

Cel mai important e că am câștigat, legăm o serie bună de meciuri și sper să câștigăm până la finalul anului să ajungem pe primul loc”, a declarat Târnovanu la Digi Sport.

Ștefan Târnovanu, despre lupta pentru titlu: „Sunt opt echipe în șase puncte”

Portarul spune că lupta pentru titlu nu se va da doar între FCSB și CFR Cluj, ca în alte sezoane.

„Nu cred că e o luptă în doi, sunt opt echipe în șase puncte. E foarte echilibrat campionatul, dacă vom reuși să legăm o serie bună de meciuri în care să câștigăm, ne putem distanța.

Am fost concentrați să intrăm acolo (n.r. - în faza principală din Europa League), dar, odată ce am intrat, am făcut o treabă foarte bună și acolo, ne-am autodepășit.

Am discutat între noi că și în campionat trebuie să facem acest lucru. Dacă am fi făcut asta de la început, am fi avut un avantaj foarte mare”, a mai spus portarul.

VIDEO Daniel Bîrligea, gol în Oțelul - FCSB 1-4

Ștefan Târnovanu, despre Helmut Duckadam: „M-a și certat, m-a și felicitat”

Evoluțiile lui Ștefan Târnovanu au fost analizate de-a lungul timpului de Helmut Duckadam, iar portarul campioanei spune că a fost ajutat de cuvintele „Eroului de la Sevilla”, care a murit luni, la 65 de ani.

„E o veste tragică pentru tot fotbalul românesc, pentru tot ce a făcut el pentru echipa asta și ne pare foarte rău. Condoleanțe familiei, nu știu, mai mult de atât… E trist.

Nu am vorbit niciodată personal cu el, dar după meciuri obișnuiesc să mă uit la emisiuni, poți învață și de acolo.

Când a fost să mă certe, m-a certat, când a fost să mă felicite, a făcut-o. Îmi pare foarte mult că nu mai e printre noi”, a spus Târnovanu.

Helmut Duckadam, despre Ștefan Târnovanu: „E prea încrezător”

Cu doar patru zile în urmă, Helmut Duckadam vorbea despre Ștefan Târnovanu înaintea partidei cu Olympiacos. Portarul a scăpat fără gol primit în duelul din Europa League.

„Să fie foarte responsabil, că mai are momente când face greșeli din cauza faptului că este prea încrezător în acele momente când degajează sau vrea să scoată în lateral.

Să nu facă greșeli care ne pot costa. În ultima perioadă chiar a apărat foarte bine, a ieșit pe centrări, ceea ce mă bucură.

Să nu facă greșeli capitale, că ar costa scorul acestei partide”, a declarat Duckadam la Digi Sport.