„Pogacar se distrează” Unul dintre cei mai buni cicliști francezi ai ultimului deceniu analizează, pentru GOLAZO.ro, Turul Franței 2025

Romain Bardet, 34 de ani, a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro, în care analizează șansele favoriților la câștigarea Turului Franței.

Fostul rutier francez e de părere că traseul din acest al al Turului Franței poate juca un rol decisiv în stabilirea câștigătorului și numește ciclistul despre care crede că va fi principalul rival al lui Tadej Pogacar.

Le Tour de France începe astăzi, 5 iulie, și poate fi urmărit pe Eurosport și integral pe platforma Max.

Tadej Pogacar e marele favorit la câștigarea celei mai prestigioase curse de ciclism din istorie, Turul Franței, și în acest an. Slovenul are deja trei victorii în palmares, în 2020, 2021, 2024, și pare de neoprit și anul acesta.

Le Tour începe pe 5 iulie și se va termina pe 27 iulie, rutierii parcugând 21 de etape în această perioadă. Startul va avea loc la Lille, iar finișul la Paris, ediția din 2025 desfășurându-se în totalitate pe pământ francez pentru prima dată din 2020.

Romain Bardet: „Pogacar se distrează”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Romain Bardet, fostul mare ciclist francez, pentru a afla dacă există un alt rutier în pluton care să-i pună probleme reale lui Pogacar.

Francezul a acordat un scurt interviu pentru GOLAZO.ro, în exclusivitate pentru România, în care a vorbit despre șansele favoriților la câștigarea Turului Franței, dar și despre de ce nu a ales Le Tour pentru a fi ultima competiție din cariera sa.

Salut, Romain. Mulțumim pentru oportunitate. Poate Vingegaard, sau alt rutier, să fie o problemă majoră pentru Pogacar în acest Tur al Franței?

Salut. M-ai luat tare de la început (n.r. râde). Dacă e să ne luăm după ce am văzut până acum în acest sezon, cred că sorții sunt împotriva lui Vingegaard și Wisma (n.r. echipa danezului). Dar dacă există cineva în pluton care-l poate învinge pe Pogacar, atunci acesta e Jonas Vingegaard. Dacă ne uităm la Il Giro (n.r. Turul Italiei) de anul acesta, Wisma a fost capabilă să pună la cale o strategie foarte bună, care i-a permis lui Simon Yates, rutierul lor, să câștige competiția. Deci au know-how-ul, priceperea necesară. Așa că eu cred că au o șansă destul de bună și în Le Tour.

Un tricou cu buline roșii a câștigat Romain Bardet în cariera sa, în 2019, acordat celui mai bun cățărător din Turul Franței.

Dar Pogacar rămâne marele favorit?

Fără îndoială. Dacă ne uităm la rezultatele lui din ultimii doi ani, ele sunt fenomenale. E foarte greu de bătut și pentru că a acumulat o vastă experiență și a lucrat foarte mult la punctele sale slabe. Mai ales de când Vingegaard câștiga două Le Tour. Am văzut și în Dauphiné, cursa recent încheiată (n.r. câștigată de Tadej Pogacar), cam unde sunt rutierii din punct de vedere al formei sportive. Așa că, chiar dacă știm că Vingegaard, Remco Evenepoel și alții sunt super talentați, Pogacar este, cam de doi ani, la un nivel superior. Wisma (n.r. echipa lui Vingegaard) poate testa UAE (n.r. echipa lui Pogacar) în prima săptămână, încercând să ia un avantaj la general.

Ai fost coleg de pluton cu Pogacar. Ce ne poți spune despre el?

În primul rând că e foarte bun pentru ciclism. Pentru că a adus mulți fani acestui sport. În al doilea, că și-a păstrat o doza de distracție în ceea ce face. De câte ori vrea să se desprindă de pluton sau de un rival, o face. Iar asta îi produce o mare plăcere, desigur. Pentru că poate. Dacă însă cineva va putea să se țină «agățat» de el... ar fi interesant.



În timpul în care cariera mea era la potențial maxim, poate anii 2010-2015, rutierii luau foarte în serios ciclismul. Iar dacă aveai o zi în care erai ieșit din această stare mentală, nu puteai performa. Rutierii tineri, cei de astăzi, sunt mai spontani, imprevizibili. Pentru că sunt ceva mai relaxați.

17 etape individuale a câștigat Tadej Pogacar în Turul Franței

Romain Bardet: „ Mi-am atins potențialul”

Apropo de zilele în care erai în pluton. De ce nu ai ales să te retragi după Turul Franței, cursa cea mai importantă din lumea ciclismului?

Stabilisem deja cu echipa de la începutul anului 2024 că mă voi retrage. Așa că știam că Le Tour 2024 va fi ultimul din cariera mea. Dar am fost suficient de norocos să termin cu bine o carieră frumoasă. Am realizat și câteva lucruri deosebite în Turul Franței. Iar când am simțit că devine din ce în ce mai greu pentru mine să performez la acest nivel, să nu mă mai pot bate pentru un Top 10 în marile tururi, atunci am luat această decizie.



Anul trecut am așteptat (n.r. în Turul Franței) până în etapa a 20-a ca să mă aflu într-o poziție bună pentru a câștiga o etapă. Dar au fost multe momente în care m-am îndoit de capacitățile mele până atunci. A fost multă suferință. Se întâmplă foarte multe lucruri în mintea unui rutier, pe care doar el le cunoaște. Dar simt că în cei 11 ani de carieră mi-am atins potențialul.

Romain, poți face «rutierul perfect», care să-l învingă pe Pogacar, din cei actuali. Picioarele cui le-ai alege? Dar inima sau inteligența tactică?

Asta e o întrebare foarte grea. Nu încerc să o întorc, dar mă gândesc la ce calitate îi lipsește lui Vingegaard sau Evenepoel pentru a-l bate pe Pogacar. Și, sincer, niciuna. Au mentalitate de luptători. Dar, câteodată, e cineva în pluton care pur și simplu are mai multă forță decât tine și te lasă în spate pe cățărări. Iar acest lucru trebuie să-l accepți.



Așa că nu văd nicio slăbiciune la Jonas sau Remco care să-i facă să nu poată câștiga Turul Franței. Doar că trebuie să se lupte cu, probabil, cel mai bun ciclist din istorie.

Cum ți se pare traseul ales de organizatori în acest an? Aven șapte etape de plat, șase cu dealuri, șase în munți și două etape de contra-timp.

Mi se pare unul foarte echilibrat. Primele zece zile sunt destul de complicate. Pogacar nu a fost obișnuit cu un traseu atât de dificil la începutul Turului Franței, așa că s-ar putea să fie atacat din debut de Wisma și Vingegaard. Dacă ai o zi proastă, atunci te poți trezi având întârzieri semnificative față de ceilalți. Iar asta îți poate da peste cap tactica pentru restul competiției.

