„Sunt fericit că am jucat!” Mihăilă, după primul meci jucat după patru luni: „A fost un chin. Nu am avut multe de învățat de la Chivu”

ROMÂNIA - CIPRU 2-0. Valentin Mihăilă (25 de ani) a vorbit despre victoria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

România a rezolvat meciul încă din prima repriză: în minutul 43, Tănase a deschis scorul după o pasă perfectă de la Dennis Man, iar Man a majorat scorul, în prelungirile primei reprize, după un „un-doi” de efect cu Denis Drăguș.

ROMÂNIA - CIPRU 2-0 . Mihăilă: „Știam ce echipă vom întâlni”

„Trebuia să câștigăm, să ne facem treaba pe teren, să demonstrăm că suntem în continuare o echipă bună și că putem să câștigăm meciurile ușor.

Pur și simplu am intrat motivați, știam ce echipă vom întâlni. Am câștigat din nou contra lor și suntem foarte bucuroși.

Te gândești să ajungi cât mai sus. Meciuri mai sunt, se mai pot încurca echipele. De ce nu? Cipru poate încurca Austria, Bosnia poate încurca Austria. Mai este mult până la final”, a declarat Mihăilă.

Mihăilă s-a accidentat pe 9 februarie 2025 și, de atunci, nu a mai bifat niciun minut la echipa de club, aceasta fiind revenirea sa pe teren.

„Îi mulțumesc lui «Mister» că m-a introdus titular la acest meci. Am avut o suprasolicitare pe coapsa stângă, fix înainte de meci. Trei, patru luni cât am fost accidentat a fost un chin.

Întrebat dacă ar fi putut să joace toate cele 90 de minute, Mihăilă a răspuns:

Nu știu dacă le-aș fi dus. Cred că am dus 60 de minute bine, pot să spun eu, după o perioadă atât de lungă în care am stat pe bară și, cum am spus, sunt fericit pentru că am jucat 60 de minute. Mulțumim! Valentin Mihăilă

De asemenea, Mihăilă a vorbit și despre fostul său antrenor, Cristian Chivu, care a preluat-o recent pe Inter.

„Îi urez multă baftă și să facă treabă bună. Vă dați seama că un antrenor care a venit de patru luni la o echipă profesionistă să facă pasul la un nivel așa înalt, este doar meritul lui.

Nu prea mi-a fost antrenor, pentru că am fost mai mult accidentat. Am reușit să mă antrenez doar trei sau patru zile cu dânsul și nu am avut foarte multe de învățat de la el”, a mai declarat Mihăilă.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).